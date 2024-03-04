Дзагоев: «В ЦСКА буду связующим звеном между основой, молодёжкой и школой»

Бывший полузащитник ЦСКА , назначенный 2 марта на должность селекционера в клубе, рассказал о своей задаче на новом посту.

Мы обсудили с Романом Юрьевичем (Бабаевым), что я буду связующим звеном между основой, молодёжкой и школой. Моя задача как селекционера — находить качественных игроков для ЦСКА . Если есть подходящий игрок для основы, я должен посмотреть его игру на месте и дать свою оценку.