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Дзагоев: «В ЦСКА буду связующим звеном между основой, молодёжкой и школой»

вчера, 15:31

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, назначенный 2 марта на должность селекционера в клубе, рассказал о своей задаче на новом посту.

Мы обсудили с Романом Юрьевичем (Бабаевым), что я буду связующим звеном между основой, молодёжкой и школой. Моя задача как селекционера — находить качественных игроков для ЦСКА. Если есть подходящий игрок для основы, я должен посмотреть его игру на месте и дать свою оценку.

Сегодня мы встречаемся с Евгением Шевелевым и обсуждаем планы на ближайшую неделю. У нас уже есть запланированные просмотры. График будет плавающий: иногда нужно будет оперативно вылететь в другую страну, чтобы посмотреть игрока. Всё очень интересно, я в предвкушении этой работы. Надеюсь быть максимально полезным родному клубу. Так что, ЦСКА, вперёд!

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:51, ред.
Мне бы такую должность. Посмотрел на игру имярек и дал рекомендации. Мёд, а не работа. Кстати, любой из нас может давать такие советы. Не сомневаюсь в этом.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 17:34
Это работа мечты,возьмите меня к себе !
Вещий
Вещий
вчера в 16:44
Удачи тебе Алан... и постарайся покрепче связать своих воспитанников.
Гус Пойет
Гус Пойет
вчера в 15:38
Да это всё ради Бога, играй и побеждай с одного аккаунта, наслаждайся победами! Никто и слова не скажет. Вопрос-то в том, зачем ты сейчас продолжаешь играть с сотен клонов?
Гость
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