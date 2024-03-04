Дзагоев: «В ЦСКА буду связующим звеном между основой, молодёжкой и школой»

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, назначенный 2 марта на должность селекционера в клубе, рассказал о своей задаче на новом посту.
Мы обсудили с Романом Юрьевичем (Бабаевым), что я буду связующим звеном между основой, молодёжкой и школой. Моя задача как селекционера — находить качественных игроков для ЦСКА. Если есть подходящий игрок для основы, я должен посмотреть его игру на месте и дать свою оценку.
Сегодня мы встречаемся с Евгением Шевелевым и обсуждаем планы на ближайшую неделю. У нас уже есть запланированные просмотры. График будет плавающий: иногда нужно будет оперативно вылететь в другую страну, чтобы посмотреть игрока. Всё очень интересно, я в предвкушении этой работы. Надеюсь быть максимально полезным родному клубу. Так что, ЦСКА, вперёд!