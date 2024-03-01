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Борис Ротенберг стал заместителем генерального директора «Локомотива»

вчера, 20:58

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, за что в клубе отвечает бывший игрок команды Борис Ротенберг.

Его основная задача — развитие молодых игроков. Это серьёзное стратегическое направление деятельности клуба. Под руководством Бориса академия, молодёжка, команда девушек в академии, женская молодёжная команда. Два отделения — Черкизово и Перово. То есть блок работы достаточно основательный — как и его подход к работе.

На одном из последних советов директоров Ротенберг был назначен заместителем генерального директора клуба.

29 ноября 2022 года Ротенберг был назначен директором департамента развития молодёжного футбола «Локомотива».

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:34
Это был только вопрос времени, как его старший брат, талантливый генеральный директор СКА, прозорливо разглядел в себе талант топ-тренера и назначил себя тренером СКА, а потом и тренером сборной, так и младший родился не в меру талантливым сыном ближайшего друга президента страны)

Поэтому ждём повторение пути Романа - Борюсик становится генеральным и сам себя назначает главным тренером. Думаете, это шутка?) Про Романа тоже так говорили))
9auzruf5ms4z
9auzruf5ms4z
вчера в 21:30
Сам не развивался, а теперь будет кого-то развивать.
nubom
nubom
вчера в 21:09
Вот и дождались. У финов футболу учимся...
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