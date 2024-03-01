Борис Ротенберг стал заместителем генерального директора «Локомотива»

Председатель совета директоров «Локомотива» рассказал, за что в клубе отвечает бывший игрок команды .

Его основная задача — развитие молодых игроков. Это серьёзное стратегическое направление деятельности клуба. Под руководством Бориса академия, молодёжка, команда девушек в академии, женская молодёжная команда. Два отделения — Черкизово и Перово. То есть блок работы достаточно основательный — как и его подход к работе.

На одном из последних советов директоров Ротенберг был назначен заместителем генерального директора клуба.