«Бавария» продлила контракт с игроком молодёжной сборной Франции

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сегодня, 12:40

«Бавария» переподписала контракт с нападающим молодёжной сборной Франции Матисом Телем с повышением заработанной платы. Новое соглашение действует до июня 2029 года. Агент игрока находится в Мюнхене, чтобы официально завершить сделку.

Тель выступает за «Баварию» с июля 2022 года. В текущем сезоне он сыграл 31 матч во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего вингера в 50 миллионов евро.

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «Лацио».