Оборот «Челси» впервые в истории превысил 500 млн фунтов

1709843794

вчера, 23:36

«Челси» опубликовал финансовый отчёт за сезон 2022/23.

Впервые в истории клуба оборот превысил 500 млн фунтов, увеличившись с 481,3 млн до 512,5 млн. Показатель был обусловлен увеличением доходов от матчей и коммерческих доходов. Отчасти это связано с тем, что клуб смог работать без правительственных ограничений, в соответствии с которыми он действовал в предыдущем году.

Росту оборота также способствовала победа женской команды в Суперлиге и Кубке Англии, а также выход в финал женского Кубка Лиги. В то же время доходы от телетрансляций снизились, так как мужская команда заняла 12-е место в АПЛ и выбыла из Кубка Англии и Кубка Лиги в 3-м раунде.

Коммерческая выручка увеличилась до 210,1 млн фунтов благодаря мероприятиям, не связанным с матчами, включая экскурсии по стадиону. Кроме того, «Челси» получил выгоду от чистого увеличения спонсорских доходов за счёт подписания контрактов с новыми и существующими партнёрами.

Однако выросли операционные расходы, в том числе затраты на персонал.

Убытки сократились со 121,4 млн до 90,1 млн.