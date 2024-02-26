Стало известно, какие призовые получит «Ливерпуль» за победу в Кубке Лиги

«Ливерпуль», «Челси», «Фулхэм» и «Мидлсбро» получат призовые за успешное выступление в Кубке Лиги.
«Ливерпуль» заработал 100 тысяч фунтов за победу в турнире. «Челси» — 50 тысяч фунтов на правах финалиста.
«Фулхэм» и «Мидлсбро» получат по 25 тысяч фунтов за выход в полуфиналы.
Но Ливерпуль конечно мог дать Челси шанс на попадание,НО видать затаилась обида на то,что когда то не подпустили к чемпионству. Теперь в носу ковыряйтесь.
Вандейк забил дважды,но по не понятным причинам первый гол аннулировали,но капитан оказался Железным. ЮНВА.
Но Ливерпуль конечно мог дать Челси шанс на попадание,НО видать затаилась обида на то,что когда то не подпустили к чемпионству. Теперь в носу ковыряйтесь.
Вандейк забил дважды,но по не понятным причинам первый гол аннулировали,но капитан оказался Железным. ЮНВА.
Самое главное, что юнцы академии поучаствовали в этом, для них это бесценный опыт!!!
Самое главное, что юнцы академии поучаствовали в этом, для них это бесценный опыт!!!
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За такие бабки игроки себе новые портфели купят или что там им нужно в школу?)))
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За такие бабки игроки себе новые портфели купят или что там им нужно в школу?)))