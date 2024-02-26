Стало известно, какие призовые получит «Ливерпуль» за победу в Кубке Лиги

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вчера, 11:41

«Ливерпуль», «Челси», «Фулхэм» и «Мидлсбро» получат призовые за успешное выступление в Кубке Лиги.

«Ливерпуль» заработал 100 тысяч фунтов за победу в турнире. «Челси» — 50 тысяч фунтов на правах финалиста.

«Фулхэм» и «Мидлсбро» получат по 25 тысяч фунтов за выход в полуфиналы.