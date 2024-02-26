Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыАнглия. Кубок Английской Лиги 2023/2024

Стало известно, какие призовые получит «Ливерпуль» за победу в Кубке Лиги

вчера, 11:41

«Ливерпуль», «Челси», «Фулхэм» и «Мидлсбро» получат призовые за успешное выступление в Кубке Лиги.

«Ливерпуль» заработал 100 тысяч фунтов за победу в турнире. «Челси» — 50 тысяч фунтов на правах финалиста.

«Фулхэм» и «Мидлсбро» получат по 25 тысяч фунтов за выход в полуфиналы.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиНовый совладелец МЮ настаивает на снижении зарплат
25 февраля
«Зенит» имеет худший трансферный баланс за последние 5 лет среди клубов РПЛ
25 февраля
«Челси» имеет худший трансферный баланс в мире за последние 5 лет
25 февраля
СлухиЗа год в «Аль-Насре» Роналду заработал более 230 миллионов евро
22 февраля
У клубов РПЛ заберут около 1.7 миллиарда рублей. Вводят налог на легионеров
22 февраляВадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии5
Слухи«Реал» может согласовать с Мбаппе передачу игроку 80% имиджевых прав
22 февраля
Сортировать
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ 7vncxey33gwx (раскрыть)
вчера в 22:10, ред.
сто тыщ для финалистов это пойти пивко попить с чиКсами
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:09
с таким гонораром и не удивительно,что 3 года назад играли зелённые игроки и парочка основы. Даже Челси эта сумма не спсала,единственный плюс это еврозона и всё.
Но Ливерпуль конечно мог дать Челси шанс на попадание,НО видать затаилась обида на то,что когда то не подпустили к чемпионству. Теперь в носу ковыряйтесь.
Вандейк забил дважды,но по не понятным причинам первый гол аннулировали,но капитан оказался Железным. ЮНВА.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:34
в этой победе деньги не главное
Самое главное, что юнцы академии поучаствовали в этом, для них это бесценный опыт!!!
Karkaz
Karkaz
вчера в 15:15
Один игрок в неделю зарабатывает больше)
112910415
112910415
вчера в 13:23
призовые здесь точно не главное !
7vncxey33gwx
7vncxey33gwx
вчера в 12:52
Очень рад за «Ливерпуль» и «Челси», которые получили призовые места за победу и участие в Кубке Английской Лиги. Это показывает, что футбол - это не только игра, но и бизнес. Награды стимулируют клубы к участию в турнирах и показывают, что каждый может добиться успеха, если приложить усилия.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:54
«Ливерпуль» получит 100 тысяч фунтов за победу в турнире
--------------------
За такие бабки игроки себе новые портфели купят или что там им нужно в школу?)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 