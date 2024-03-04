В ПСЖ ожидают, что Мбаппе откажется от части бонуса в случае ухода в «Реал»

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вчера, 11:24

ПСЖ и нападающий должны согласовать уход игрока из клуба по окончании сезона.

По информации источника, руководство «Пари Сен-Жермен» ожидает, что футболист откажется от части подписного бонуса в случае перехода в «Реал». Эта сумма может варьироваться от 100 до 150 млн евро. Такой вариант позволит чемпионам Франции избежать финансового ущерба в связи с потерей своего форварда.