В ПСЖ ожидают, что Мбаппе откажется от части бонуса в случае ухода в «Реал»

ПСЖ и нападающий Килиан Мбаппе должны согласовать уход игрока из клуба по окончании сезона.
По информации источника, руководство «Пари Сен-Жермен» ожидает, что футболист откажется от части подписного бонуса в случае перехода в «Реал». Эта сумма может варьироваться от 100 до 150 млн евро. Такой вариант позволит чемпионам Франции избежать финансового ущерба в связи с потерей своего форварда.
Отмечается, что окружение Мбаппе ведёт переговоры с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи по выработке условий ухода Килиана из клуба. Замены нападающего в последних матчах не являются указанием сверху.
Как договорятся "наверху" так и будет и юноша Килиан, напару с мамой, лишь в приватном разговоре прошепчут:
- А вот мы..., отказались от...., как никак мой мальчик с детства мечтал играть за Реал М.))
Как договорятся "наверху" так и будет и юноша Килиан, напару с мамой, лишь в приватном разговоре прошепчут:
- А вот мы..., отказались от...., как никак мой мальчик с детства мечтал играть за Реал М.))