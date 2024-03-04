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ГлавнаяНовостиФинансыФранция. Лига 1 2023/2024

В ПСЖ ожидают, что Мбаппе откажется от части бонуса в случае ухода в «Реал»

вчера, 11:24

ПСЖ и нападающий Килиан Мбаппе должны согласовать уход игрока из клуба по окончании сезона.

По информации источника, руководство «Пари Сен-Жермен» ожидает, что футболист откажется от части подписного бонуса в случае перехода в «Реал». Эта сумма может варьироваться от 100 до 150 млн евро. Такой вариант позволит чемпионам Франции избежать финансового ущерба в связи с потерей своего форварда.

Отмечается, что окружение Мбаппе ведёт переговоры с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи по выработке условий ухода Килиана из клуба. Замены нападающего в последних матчах не являются указанием сверху.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 20:44
Уже не от владельцев зависит, вконце июня у него контракт заканчивается, пытаются сбить сумму, которую сами нарисовали, сами открыли ящик пандоры, я удивлён почему его не маринуют на лавке, могли же и исключить из национальной сборной как сделали с Бензема
Hamman
Hamman
вчера в 17:34
Не понимаю почему у комментирующих здесь претензии к Мбаппе и его окружению? Мбаппе угрозой применения оружия заставил руководство парижан подписать с ним этот договор? Хотели любыми деньгами удержать Мбаппе. Игрок свою часть сделки выполнил, подписанный контракт отыграл. Очередь клуба выполнить свою часть. А вот брать эти деньги или нет это уже полностью зависит от Мбаппе - захочет возьмёт, захочет жест доброй воли проявит...
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 17:04, ред.
Надеюсь, что он так и сделает. Так им и надо!
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:32
Владельцы Парижана идиоты? кто откажется от таких денег , если не отдадут Мбаппе и на них суд подаст смело, надо было думать головой когда прописывали такие бонусы.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:18
Нет, не откажется он...
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 14:43, ред.
Скоро все команды, где он играет, будут готовы приплатить, чтобы он свалил из клуба.. Реал и не знает, что он следующий на очереди.. Или не понимает.. Хе..
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 14:28
Реациям Мбаппе
nhvdh57np3pk
nhvdh57np3pk
вчера в 14:16
Надеюсь не откажется и выдоит все до последней пени. В след раз будут мозгами шевелить, прежде чем подписывать игрока на сумашедших условиях
roniker_
roniker_ ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 13:54
так и в чем проблема? Вам всего-то нужно иметь такое же значение для компании, в которой работаете, какое Мбаппе имеет для ПСЖ)))
shlomo
shlomo
вчера в 13:30
Не очень похоже на черепашку чтобы он добровольно отказался от денег...
lotsman
lotsman
вчера в 13:27, ред.
Сам Килиан вряд ли откажется от таких денег, если только за него не решат это сделать те, кому он перечить не сможет.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:00, ред.
Мну почему то представляется, что от семьи Мбаппе мало, что будет зависеть в этом вопросе - уж слишком влиятельные и богатые люди решают этот вопрос.
Как договорятся "наверху" так и будет и юноша Килиан, напару с мамой, лишь в приватном разговоре прошепчут:
- А вот мы..., отказались от...., как никак мой мальчик с детства мечтал играть за Реал М.))
9jf2vt8pbkrb
9jf2vt8pbkrb
вчера в 13:00
Мбаппе просто так даже от одного цента не откажется, не то что от миллионов.
Nazi
Nazi
вчера в 12:52
В ПСЖ проблемы с менеддментом и бухгалтерией😁. Это надо же так себя загнать в угол, что бы умолять некую файзу не брать бонус за то что ее сынок кидает клуб😁. Жаль мои работадатели не такие тупые. Я бы давно сидел на ранчо попивая пиво и жаря шашлык, само собой не работая..
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:36
Хрен вы чего с семейки черепахиных получите... Что упало, то пропало...
112910415
112910415
вчера в 12:01
да он только и мечтает отказаться от денег в пользу ПСЖ,
с этой мечтой просыпается и засыпает ! )
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 12:00
Такие наивные!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:52
Скорее, выцыганят себе еще 100 млн. от ПСЖ за уход, чем отдадут свои))
3ctraw2p89d8
3ctraw2p89d8
вчера в 11:32
Зря ожидают, Мбаппе всё заберёт, ему мама посоветует
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