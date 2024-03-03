Дорогие трансферы не дарят большие кубки.
Развитие команд происходит циклами. Сложно надолго удержаться на вершине, даже если речь о «Барселоне». Но каталонцы за последние пять лет не имеют такого ужасного трансферного баланса, как у пяти главных растратчиков мирового футбола. Все клубы из АПЛ, три команды из Лондона, а также МЮ и «Ньюкасл». Можно понять тактику «сорок». После покупки клуба шейхами наращивали кадровый потенциал, не оглядываясь на баланс. Но даже им в итоге пришлось считать деньги и сокращать аппетит. Работает ли тактика тотальных закупок без успешных продаж? Давайте посмотрим на примере диких покупателей мирового футбола.
1 место. «Челси»
Трансферный баланс: минус 782 млн евро.
Разбирали тридцать четыре трансфера новых владельцев. Потратили 1.1 миллиарда евро за короткое время, поэтому даже давние продажи директора Грановской не мешают «Челси» оказаться на последнем месте в мире по трансферному балансу. Проблема в хаосе, который посеяли с помощью огромных денег. Абрамовича не назвать последовательным боссом «Челси», но Боэли оказался ещё более диким рейнджером. Десятки сделок рискуют себя не оправдать. Кайседо, Мудрик, Стерлинг и Энцо Фернандес, вполне вероятно, будут играть за другие клубы в ближайшие несколько лет. Но если угадают с тренером, то вернутся в борьбу за первую четверку. Но этого мало, ведь никакие внутренние кубки не сделают «Челси» ближе к чемпионству.
2 место. «Манчестер Юнайтед»
Трансферный баланс: минус 773 млн евро.
Бесполезные расходы и странные трансферы – их стиль. Не смогли выгодно попрощаться с Погба. Отсутствие спортивного директора привело МЮ в низшую футбольную точку за много лет. Дело в качестве футбола на международном уровне. Команда тен Хага недостаточно хороша для победы даже в Лиге Европы. Также МЮ не смог выйти из группы ЛЧ с «Копенгагеном». Сегодня дерби с «Манчестер Сити», и «красные дьяволы» будут аутсайдерами. После Фергюсона МЮ 10 раз подряд финишировал ниже в таблице, чем соседи. Одиннадцать сезонов пройдёт без чемпионства. «Манчестер Сити» выиграл 34 матча с разницей в пять и более мячей на этом отрезке, у МЮ одна такая победа. При этом выбросили 773 млн евро. А если добавить зарплаты футболистов вроде опального Антони, то фиксируем полный финансовый крах. Миллиарды евро спустили в трубу.
3 место. «Арсенал»
Трансферный баланс: минус 622 млн евро.
Если станут чемпионами весной, то оправдают тактику Артеты. Микель это один из главных транжир последних лет. А если нет, то придется признать крах стратегии. Обидно будет уступить детскому саду Клоппа, но не менее обидно было проиграть год назад Гвардиоле, когда «Арсенал» контролировал ситуацию, был первым в таблице. Сейчас суперкомпьютер дает «канонирам» всего 14.8 % шансов на титул после симуляции сезона. А это значит, что даже подтвержденная прогрессом команды грамотность спортивного директора Эду, который умеет убеждать ценных новичков по типу хавбека Райса, не изменила суть «Арсенала». На данный момент это команда-неудачник. Осталось вылететь от «Порту» в Лиге чемпионов и не взять титул в Англии, чтобы надломить веру Артеты в возможности прорыва после колоссальных расходов.
4 место. «Тоттенхэм»
Трансферный баланс: минус 608 млн евро.
Трансферов недостаточно для успеха в лиге, где миллионы есть даже у «Ноттингем Форест». «Лесники» десятые в мире по худшему трансферному балансу за пять лет. АПЛ стала чемпионатом, где переплачивают за игроков даже такие люди, как Дэниел Леви, жадный босс «Тоттенхэма». Он не умеет вовремя прощаться с игроками. Сона и Кейна стоило отпустить в другие клубы, например, одновременно в «Баварию», ещё несколько сезонов назад. «Шпоры» затягивают с трансферами на выход, поэтому не получают необходимую для развития прибыль. В результате у владельцев клуба не только огромные долги после возведения стадиона, но также ужасные трансферные результаты. Финансово «Тоттенхэм» в опасности, поэтому им нужны успехи Постекоглу. Угадав с тренером, можно найти инвесторов для клуба.
5 место. «Ньюкасл»
Трансферный баланс: минус 574 млн евро.
Последний клуб на отрезке в пять сезонов с убытками по трансферам в размере выше полумиллиарда евро. Даже «Аль-Хиляль», «Астон Вилла» и ПСЖ не сумели обогнать «сорок». Будущий спортивный директор МЮ Эшуорт получил от шейхов огромные деньги в «Ньюкасле». Что имеют в итоге? «Сороки» не будут чемпионами Англии, не повторят успех «Лестера». Команде будет сложно стабильно выходить в Лигу чемпионов, слишком много конкурентов. Хау могут уволить, элитные футболисты не хотят жить на севере Англии. Состав симпатичный, но стоит убрать Триппьера, Исака и Гимараеса, чтобы «Ньюкасл» оставил иное впечатление.
Важно, что в десятке по худшему балансу трансферов нет «Ливерпуля». А это значит, что в случае потери лидеров «красные» с новым тренером бросятся усиливать состав. У «Ньюкасла» такой возможности нет, ведь им дадут штраф в виде снятия очков за перерасход средств. Следует жесткий вывод – даже если клуб АПЛ выкупил богатый владелец, то позиции старых грандов настолько крепкие, что «Арсенал» и МЮ выложат ещё больше денег и выдавят в итоге наглого претендента из первой четверки.
А «Манчестер Сити», который много тратил раньше, сейчас с директором Бегиристайном грамотно скидывает балласт и продает молодых игроков, чтобы свести дебит и кредит. Это не история «Челси», где после безумного шопинга совладельца Боэли могут сделать выстрел по собственному колену. Большое состояние на значит, что человек грамотный в любой сфере, а дорогие проекты легко убивают бездумные решения руководства.
Итак. В июле этого года будет его восьмой полный год игры в КП. За восемь лет выиграл всего 4 раза. Дополнительные аккаунты не учитываются, потому что если мы говорим ради справедливости, то для всех участников должен учитываться один аккаунт. Получается 0.5 победы за год. Игрок из Солнечной Армении, которого так называют, за год выиграл 3 раза, один раз занял второе место. И участники лиги, которой сейчас нет, знают и помнят почему. И он принял участие в свой первый месяц вообще. Должен был победить впервые. За год три победы против за восемь лет - 4. И если учесть, что игрок из Солнечной Армении не играл в конкурсе больше года, получается что он за 14 месяцев у него 4 победы с основного аккаунта. Считаем победу в январе 2024.
А это из архива КП, результаты Obdulio Varela.
Первый год - от 2016 июля по 2017 июль — 2 раза за 13 месяцев
Второй год - от августа 2017 по август 2018 — 1 раз за 13 месяцев.
Третий год - от сентября 2018 по сентябрь 2019 — 1 раз за 13 месяцев
Четвертый год - от октября 2019 по октябрь 2020 — 0 побед за 13 месяцев.
Пятый год - от ноября 2020 по ноябрь 2021 — 0 побед за 13 месяцев.
Шестой год — от декабря 2021 по декабрь 2022 — 0 побед за 13 месяцев.
Седьмой год — от января 2023 по январь 2024 — 0 побед за 13 месяцев.
Конкуренция с годами выросла - стали играть shlomo, Leha-ha, Q-J-G и другие, выиграть 3 раза за этот период, хотя могло быть и 4, это говорит о многом. И никто не говорит что он лучший, просто победы говорят сами за себя. Здесь показывают хорошую игру многие.
Итак. В июле этого года будет его восьмой полный год игры в КП. За восемь лет выиграл всего 4 раза. Дополнительные аккаунты не учитываются, потому что если мы говорим ради справедливости, то для всех участников должен учитываться один аккаунт. Получается 0.5 победы за год. Игрок из Солнечной Армении, которого так называют, за год выиграл 3 раза, один раз занял второе место. И участники лиги, которой сейчас нет, знают и помнят почему. И он принял участие в свой первый месяц вообще. Должен был победить впервые. За год три победы против за восемь лет - 4. И если учесть, что игрок из Солнечной Армении не играл в конкурсе больше года, получается что он за 14 месяцев у него 4 победы с основного аккаунта. Считаем победу в январе 2024.
А это из архива КП, результаты Obdulio Varela.
Первый год - от 2016 июля по 2017 июль — 2 раза за 13 месяцев
Второй год - от августа 2017 по август 2018 — 1 раз за 13 месяцев.
Третий год - от сентября 2018 по сентябрь 2019 — 1 раз за 13 месяцев
Четвертый год - от октября 2019 по октябрь 2020 — 0 побед за 13 месяцев.
Пятый год - от ноября 2020 по ноябрь 2021 — 0 побед за 13 месяцев.
Шестой год — от декабря 2021 по декабрь 2022 — 0 побед за 13 месяцев.
Седьмой год — от января 2023 по январь 2024 — 0 побед за 13 месяцев.
Конкуренция с годами выросла - стали играть shlomo, Leha-ha, Q-J-G и другие, выиграть 3 раза за этот период, хотя могло быть и 4, это говорит о многом. И никто не говорит что он лучший, просто победы говорят сами за себя. Здесь показывают хорошую игру многие.