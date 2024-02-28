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«Зенит» продлил сотрудничество с оператором мобильной связи

вчера, 14:49

«Зенит» объявил о продлении сотрудничества с оператором мобильной связи МегаФон до конца 2026 года.

Председатель правления клуба Александр Медведев прокомментировал:

Партнёрство с МегаФоном становится одним из самых длительных в истории нашего клуба, что показывает, насколько обе стороны признают это сотрудничество эффективным и плодотворным. Важно, что чемпионы страны и оператор №1 в России по cкорости и покрытию продолжают находить новые современные решения для активации многомиллионной аудитории обоих брендов и её увеличения.

Стороны начали сотрудничать ещё в середине нулевых годов.

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Все комментарии
s7wfakz56t5k
s7wfakz56t5k
вчера в 16:41
А Дзюбиньо напрямую с Теле 2 сотрудничает...::)))
m2z88p8cmu4w
m2z88p8cmu4w
вчера в 16:39
Операторы еще есть... другим клубам нужно подсуетиться....:)))
f5yfyzswjq3n
f5yfyzswjq3n
вчера в 16:37
Ну вот теперь весь Зенит будет звонить бесплатно...:)))
nubom
nubom
вчера в 16:27
"Чемпион страны по cкорости и покрытию" - это к кролику...
Giovanny
Giovanny
вчера в 16:01
Не всем же сотрудничать с Почтой России.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:18
Ну зенит просто так продлять не будет... наверное есть выгода от этого.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 14:57
Партнёрство с МегаФоном становится одним из самых длительных в истории Зенита. Повезло.
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