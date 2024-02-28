«Зенит» продлил сотрудничество с оператором мобильной связи

«Зенит» объявил о продлении сотрудничества с оператором мобильной связи МегаФон до конца 2026 года.

Председатель правления клуба прокомментировал:

Партнёрство с МегаФоном становится одним из самых длительных в истории нашего клуба, что показывает, насколько обе стороны признают это сотрудничество эффективным и плодотворным. Важно, что чемпионы страны и оператор №1 в России по cкорости и покрытию продолжают находить новые современные решения для активации многомиллионной аудитории обоих брендов и её увеличения.