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«Реал» подаст новую апелляцию на дисквалификацию Беллингема

вчера, 23:59
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия2 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» подаст апелляцию в спортивный административный трибунал (TAD) на дисквалификацию полузащитника Джуда Беллингема на два матча.

8 марта дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отклонил апелляцию мадридцев и отстранил футболиста за неуважительное отношение к арбитру, а также наложил на клуб и игрока штраф. Англичанин получил красную карточку в матче с «Валенсией».

Решение «Реала» снова оспорить дисквалификацию обусловлено тем, что Беллингем, как в команде считают, не имел агрессивного отношения к судье Хесусу Хилю Мансано.

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95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:24
Судья просто заряжен был, судя по всему...
амурец
амурец
сегодня в 01:11
Правильно, надо все это довести до конца
Гость
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