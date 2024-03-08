«Реал» подаст новую апелляцию на дисквалификацию Беллингема

«Реал» подаст апелляцию в спортивный административный трибунал (TAD) на дисквалификацию полузащитника Джуда Беллингема на два матча.
8 марта дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отклонил апелляцию мадридцев и отстранил футболиста за неуважительное отношение к арбитру, а также наложил на клуб и игрока штраф. Англичанин получил красную карточку в матче с «Валенсией».
Решение «Реала» снова оспорить дисквалификацию обусловлено тем, что Беллингем, как в команде считают, не имел агрессивного отношения к судье Хесусу Хилю Мансано.