«Реал» подаст новую апелляцию на дисквалификацию Беллингема

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вчера, 23:59

«Реал» подаст апелляцию в спортивный административный трибунал (TAD) на дисквалификацию полузащитника на два матча.

8 марта дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отклонил апелляцию мадридцев и отстранил футболиста за неуважительное отношение к арбитру, а также наложил на клуб и игрока штраф. Англичанин получил красную карточку в матче с «Валенсией».

Решение «Реала» снова оспорить дисквалификацию обусловлено тем, что Беллингем, как в команде считают, не имел агрессивного отношения к судье .