Беллингем пропустит 2 матча Ла Лиги. Апелляция «Реала» отклонена

1709890028

сегодня, 12:27

Полузащитник «Реала» пропустит два матча Ла Лиги.

Апелляция мадридского клуба на обжалование решение о дисквалификации англичанина отклонена. Суд оставил в силе своё решение. Таким образом, Беллингем пропустит матчи чемпионата Испании против «Сельты» и «Осасуны».

Напомним, что Беллингем получил красную карточку в игре против «Валенсии» за недовольство решением арбитра.