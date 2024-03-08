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Беллингем пропустит 2 матча Ла Лиги. Апелляция «Реала» отклонена

сегодня, 12:27

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем пропустит два матча Ла Лиги.

Апелляция мадридского клуба на обжалование решение о дисквалификации англичанина отклонена. Суд оставил в силе своё решение. Таким образом, Беллингем пропустит матчи чемпионата Испании против «Сельты» и «Осасуны».

Напомним, что Беллингем получил красную карточку в игре против «Валенсии» за недовольство решением арбитра.

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Все комментарии
j35pnvkz3gex
j35pnvkz3gex
сегодня в 14:04
Джуджу лишний отдых не помешает перед финишным отрезком
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 14:03, ред.
Как зачем ?
Без бумажки ты - букашка! Слова к делу не пришьёшь.
Сама апелляция - да, по сути пшик, но кто знает, как дело обернётся, если до конкретных разборок дойдёт... Жизнь длинная, поэтому зарекаться не от чего нельзя.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 13:57
А толку ему собирать компромат?

Тебас давно воюет с Пересом - начиная с того, что он регулярно позволяет себе нелестно высказываться о клубе или его игроках, можно вспомнить, как после ухода Роналду он сказал, что лига ничего не потеряет, и не включил его в список 100 лучших игроков XXI века в Ла Лиге.

Поэтому и судейство в этом сезоне откровенно неприятно для "Реала", но в основном это касается того, что как можно поощряются автобусы - разные удары по ногам и захваты за руки даже по совкупности не наказываются карточками, поэтому "Мальорки" и "Райо" и процветают, они до посинения могут фолить в центре поля негрубо. При этом реакция игроков на судейство как раз наказывается, поэтому минимум половина карточек "Реала" за возмущения. Но и с "Барселоной" такое тоже бывало, поэтому, возможно, тут Тебас воюет вообще с обоими грандами и пытается создать больше конкуренции в чемпионате таким подходом (тем более ему не за что любить нынешнее руководство "Барселоны").
ABir
ABir
сегодня в 13:52
А скандальный судейка будет безнаказанно творить свои делишки. Хотя и без Джуда сливочные должны всех выносить в одну калитку
revf2dynq53j
revf2dynq53j
сегодня в 13:43
Горячий английский парень.... нужно научиться держать себя в руках.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 13:41
Потеря для Реала, сдержанный нужно быть
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 13:40, ред.
Перес и сам на 99,999 %, был уверен, что апелляцию отклонят.
Думаю, что целью апелляции был не результат помилования Джуда, а продолжающийся сбор компромата как на судейство в Ла Лиге, так и на всю кухню Тебаса.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 13:12
И тем не менее островитяне с любой командой, на своей поляне, "на ты"...
Конечно, соглашусь.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 12:54
Мне уже заранее кажется "Мальорка" сложнее АБ, хотя я знаю, что это не так, атлеты очень дисциплинированные, и всё же они играют в открытый футбол, а автобусы вроде "Мальорки" - это там, где "Реал" потерял почти все потерянные очки из-за нехватки тяжелого форварда, а лёгких бегунков по ногам лупить при подходе они давно навострились.
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 12:52, ред.
Возможно.
А с другой стороны почти месяц не играть официальные матчи с командой - можно потерять в сыгранности.
Еще и на матчи сборной наверняка вызовут, и вообще свежим вернется. На самые важные матчи сезона.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:44
Сельта ...Дежурная игра. С Осасуной повозиться придётся...
А вот дальше Бильбао, на выезде Мальорка. потом Барса.....
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:36
Возможно, это плюс, а не минус, ибо Джуд казался очень усталым в матче с РБ, два матча эти и так надо выигрывать, а Джуд подготовится лучше к ЛЧ.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:34
Ничего страшного не произойдёт .
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