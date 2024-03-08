Беллингем пропустит 2 матча Ла Лиги. Апелляция «Реала» отклонена

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем пропустит два матча Ла Лиги.
Апелляция мадридского клуба на обжалование решение о дисквалификации англичанина отклонена. Суд оставил в силе своё решение. Таким образом, Беллингем пропустит матчи чемпионата Испании против «Сельты» и «Осасуны».
Напомним, что Беллингем получил красную карточку в игре против «Валенсии» за недовольство решением арбитра.
А с другой стороны почти месяц не играть официальные матчи с командой - можно потерять в сыгранности.
Еще и на матчи сборной наверняка вызовут, и вообще свежим вернется. На самые важные матчи сезона.
А с другой стороны почти месяц не играть официальные матчи с командой - можно потерять в сыгранности.
Еще и на матчи сборной наверняка вызовут, и вообще свежим вернется. На самые важные матчи сезона.