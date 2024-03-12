Левандовски дал комментарий на тему влияния соцсетей на молодых игроков

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски оценил давление соцсетей на молодых футболистов.
Те, кто рядом [с этими футболистами], должны быть готовы к тому, что может произойти, если что-то пойдет не так.
Сейчас совсем другое поколение, у них есть различные соцсети. И это все усложняет, поскольку им этого не избежать. Они не могут закрыться в четырех стенах.
Это испытание. Если эти футболисты смогут психологически выдерживать это на протяжении десяти, двенадцати и даже больше лет... Давление огромно. Мало у кого получится с этим справиться.
Ранее игрок «Манчестер Сити» рассказал, что не пользуется соцсетями.
Но в соцсетях футболисты зарабатывают огромные деньги, причём им даже ничего не надо делать, СМИ сами им подписчиков нагонят, знай пости рекламные посты по 2 ляма за пост, как у Рона, или подешевле, но все равно существенно у других.
Но в соцсетях футболисты зарабатывают огромные деньги, причём им даже ничего не надо делать, СМИ сами им подписчиков нагонят, знай пости рекламные посты по 2 ляма за пост, как у Рона, или подешевле, но все равно существенно у других.