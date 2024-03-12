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Левандовски дал комментарий на тему влияния соцсетей на молодых игроков

вчера, 13:23

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски оценил давление соцсетей на молодых футболистов.

Те, кто рядом [с этими футболистами], должны быть готовы к тому, что может произойти, если что-то пойдет не так.

Сейчас совсем другое поколение, у них есть различные соцсети. И это все усложняет, поскольку им этого не избежать. Они не могут закрыться в четырех стенах.

Это испытание. Если эти футболисты смогут психологически выдерживать это на протяжении десяти, двенадцати и даже больше лет... Давление огромно. Мало у кого получится с этим справиться.

Ранее игрок «Манчестер Сити» рассказал, что не пользуется соцсетями.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 16:13
Соцсети,интернет это яд для всего общество иине только для молодых игроков и сам поляк все равно страдает от этого.Вот наш АПСНИ перестал писать из за тик тока,не может оторваться от этого,может быть на лечение полетел в Китай от зависимости,точно не знаю но так думаю.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:13
Критику в соцсетях можно (и нужно) не читать, а то руководство "Реала" с тренером уже уволилось бы, потому что после перехода Гюлера все топ-комменты в Youtube, например, только от турков, где они исключительно оскоробляют Переса и Анчи, когда Гюлер травмировался - что он травмировался, когда он не играет - что не играет и т.п.

Но в соцсетях футболисты зарабатывают огромные деньги, причём им даже ничего не надо делать, СМИ сами им подписчиков нагонят, знай пости рекламные посты по 2 ляма за пост, как у Рона, или подешевле, но все равно существенно у других.
112910415
112910415
вчера в 14:11
палка о двух концах, как обычно !
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:06
Пиар особенно в соц сетях никто не отменял, но за это может и прилететь что ни будь.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:51
Правильно сказал,оказывает давление на психику молодых игроков.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:50, ред.
Мало что понял из этого будто Кличко ему писал текст))
5pwx2r24jen6
5pwx2r24jen6
вчера в 13:48
В Барсе давление это особенно большое из-за сливающей инфу крысы
Гость
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