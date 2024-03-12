Левандовски дал комментарий на тему влияния соцсетей на молодых игроков

Нападающий «Барселоны» оценил давление соцсетей на молодых футболистов.

Те, кто рядом [с этими футболистами], должны быть готовы к тому, что может произойти, если что-то пойдет не так.

Сейчас совсем другое поколение, у них есть различные соцсети. И это все усложняет, поскольку им этого не избежать. Они не могут закрыться в четырех стенах.

Это испытание. Если эти футболисты смогут психологически выдерживать это на протяжении десяти, двенадцати и даже больше лет... Давление огромно. Мало у кого получится с этим справиться.