В ЦСКА рассказали о состоянии здоровья Дивеева и Зделара

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии здоровья защитника Игоря Дивеева и полузащитника Саши Зделара.
Игорь Дивеев в одном из игровых эпизодов почувствовал дискомфорт в области голени. Первичный осмотр не выявил значимых повреждений. В ближайшие дни футболист будет проходить курс стартовой терапии, после которой будут определены сроки возвращения в общую группу.
У Саши Зделара ушиб крестца. В ближайшее время он пройдёт дополнительное обследование, но участию в сборе национальной команды Сербии это повреждение с большой вероятностью помешать не должно.
Напомним, Дивеев вошёл в окончательный состав сборной России на мартовские матчи, в Зделар вызван в сборную Сербии. 21 марта сербы проведут товарищескую игру с россиянами.
Мой друг попросил Вас разблочить его аккаунт sv 1969 ... у него не получается...
С уважением к Вам, Анатолий.
Мой друг попросил Вас разблочить его аккаунт sv 1969 ... у него не получается...
С уважением к Вам, Анатолий.