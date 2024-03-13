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В ЦСКА рассказали о состоянии здоровья Дивеева и Зделара

вчера, 14:13

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии здоровья защитника Игоря Дивеева и полузащитника Саши Зделара.

Игорь Дивеев в одном из игровых эпизодов почувствовал дискомфорт в области голени. Первичный осмотр не выявил значимых повреждений. В ближайшие дни футболист будет проходить курс стартовой терапии, после которой будут определены сроки возвращения в общую группу.

У Саши Зделара ушиб крестца. В ближайшее время он пройдёт дополнительное обследование, но участию в сборе национальной команды Сербии это повреждение с большой вероятностью помешать не должно.

Напомним, Дивеев вошёл в окончательный состав сборной России на мартовские матчи, в Зделар вызван в сборную Сербии. 21 марта сербы проведут товарищескую игру с россиянами.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 17:28
Добра Вам!

Мой друг попросил Вас разблочить его аккаунт sv 1969 ... у него не получается...

С уважением к Вам, Анатолий.
SHMEL
SHMEL
вчера в 15:48, ред.
Очень печально. Для Дивеева это какой-то злой рок. Все чаще приходится переживать за его здоровье, нежели радоваться его игре, к сожалению...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 14:58
Хорошо, что не серьёзные травмы, ребятам подлечиться и на поле.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:15
Здоровья обоим.... время есть залечить травмы и восстановиться.
Гость
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