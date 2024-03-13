В ЦСКА рассказали о состоянии здоровья Дивеева и Зделара

Руководитель медицинского департамента ЦСКА рассказал о состоянии здоровья защитника и полузащитника .

Игорь Дивеев в одном из игровых эпизодов почувствовал дискомфорт в области голени. Первичный осмотр не выявил значимых повреждений. В ближайшие дни футболист будет проходить курс стартовой терапии, после которой будут определены сроки возвращения в общую группу.

У Саши Зделара ушиб крестца. В ближайшее время он пройдёт дополнительное обследование, но участию в сборе национальной команды Сербии это повреждение с большой вероятностью помешать не должно.