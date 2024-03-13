Опубликован список клубов Серии А с самыми дорогими составами

Портал Transfermarkt опубликовал самые дорогие составы клубов итальянской Серии А по итогам промежуточного обновления рыночных стоимостей. Топ-10 выглядит следующим образом:
1. «Интер» — 622 миллиона евро (1-е место в таблице).
2. «Милан» — 533 миллиона евро (2-е место в таблице).
3. «Наполи» — 513 миллионов евро (7-е место в таблице).
4. «Ювентус» — 490 миллионов евро (3-е место в таблице).
5. «Аталанта» — 350 миллионов евро (6-е место в таблице).
6. «Рома» — 328 миллионов евро (5-е место в таблице).
7. «Болонья» — 255 миллионов евро (4-е место в таблице).
8. «Фиорентина» — 248 миллионов евро (8-е место в таблице).
9. «Лацио» — 228 миллионов евро (9-е место в таблице).
10. «Торино» — 181 миллион евро (11-е место в таблице).