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Опубликован список клубов Серии А с самыми дорогими составами

вчера, 16:32

Портал Transfermarkt опубликовал самые дорогие составы клубов итальянской Серии А по итогам промежуточного обновления рыночных стоимостей. Топ-10 выглядит следующим образом:

1. «Интер» — 622 миллиона евро (1-е место в таблице).

2. «Милан» — 533 миллиона евро (2-е место в таблице).

3. «Наполи» — 513 миллионов евро (7-е место в таблице).

4. «Ювентус» — 490 миллионов евро (3-е место в таблице).

5. «Аталанта» — 350 миллионов евро (6-е место в таблице).

6. «Рома» — 328 миллионов евро (5-е место в таблице).

7. «Болонья» — 255 миллионов евро (4-е место в таблице).

8. «Фиорентина» — 248 миллионов евро (8-е место в таблице).

9. «Лацио» — 228 миллионов евро (9-е место в таблице).

10. «Торино» — 181 миллион евро (11-е место в таблице).

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:55
что-то с Наполи не так
drug01
drug01
вчера в 17:16
Вот где играть в настоящий футбол можно!
n97qkb5cev4v
n97qkb5cev4v
вчера в 17:11
Игроки Наполи похоже явно переоценены.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:55, ред.
Наполи дешевле, Хвича 80 и Осимхен 110 можно делить на 1.5
q265jsxn5zpc
q265jsxn5zpc
вчера в 16:36
Болонья красавцы 4 место и ценник только седьмой.
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