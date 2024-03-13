«Краснодар» должен выплатить Ивичу неустойку

«Краснодар» должен выплатить бывшему главному тренеру Владимиру Ивичу 1,5 миллиона евро за досрочное расторжение контракта. Его соглашение с клубом действовало до декабря 2024 года.
Сообщается, что «Краснодар» может возглавить его бывший наставник.
«Краснодар» должен выплатить бывшему главному тренеру Владимиру Ивичу 1,5 миллиона евро за досрочное расторжение контракта. Его соглашение с клубом действовало до декабря 2024 года.
Сообщается, что «Краснодар» может возглавить его бывший наставник.
за резкие решения - особенно ...
за резкие решения - особенно ...