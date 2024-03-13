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«Краснодар» должен выплатить Ивичу неустойку

вчера, 11:48

«Краснодар» должен выплатить бывшему главному тренеру Владимиру Ивичу 1,5 миллиона евро за досрочное расторжение контракта. Его соглашение с клубом действовало до декабря 2024 года.

Сообщается, что «Краснодар» может возглавить его бывший наставник.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:13
Как всегда всем результаты нужны сразу, понять и простить никак....
adekvat
adekvat
вчера в 12:38
А что случилось, за что уволили?
Интерес
Интерес
вчера в 12:20
ВСе довольны...все смеются.
112910415
112910415
вчера в 12:09
за всё в жизни надо платить !
за резкие решения - особенно ...
haja9hdbfs7f
haja9hdbfs7f
вчера в 11:53
Не знаю... пойдет ли увольнение на пользу клубу. Ну а неустойка хорошая.
9433azrka565
9433azrka565
вчера в 11:53
Некрасиво поступили с Ивичем
kirapala
kirapala ответ 6av472gf4hbw (раскрыть)
вчера в 11:52
Спасибо!
Гость
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