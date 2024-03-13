«Краснодар» должен выплатить Ивичу неустойку

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вчера, 11:48

«Краснодар» должен выплатить бывшему главному тренеру 1,5 миллиона евро за досрочное расторжение контракта. Его соглашение с клубом действовало до декабря 2024 года.

Сообщается, что «Краснодар» может возглавить его бывший наставник.