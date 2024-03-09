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«Динамо» заключило соглашение с китайской компанией

сегодня, 16:38

«Динамо» заключило партнёрское соглашение с китайской компанией Dream Technology, которая выпускает фены, пылесосы и роботы-пылесосы. Данное событие прокомментировал генеральный директор «бело-голубых» Павел Пивоваров.

Футбольный клуб «Динамо» продолжает расширять круг спонсоров и партнёров из самых разных отраслей и стран. Компания Dreame, как и «Динамо», стремится к инновациям, постоянному развитию, прогрессу и соответствию самым высоким ожиданиям. Между Россией и Китаем за последнее время сложились и дружба, и успешные бизнес-отношения. Пример «Динамо» доказывает, что спорт и футбол не являются в этом плане исключением. Наш клуб первым стал площадкой для комфортных деловых отношений с сильными китайскими брендами, показывая пример, что с Россией можно работать комфортно, легко и эффективно.

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Все комментарии
3hcze3p3a7r5
3hcze3p3a7r5
сегодня в 18:32
Интерграция с Китаем всё теснее...
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d6xt8cv5rz9p
сегодня в 17:57
Была ведомственная команда, теперь непонятно какая.
ms9f4d5pf93e
ms9f4d5pf93e
сегодня в 17:50
Наверное руководство знает что делает.... посмотри что у клуба появится кроме пылесосов...
ABir
ABir
сегодня в 17:15
Особенно про робот-пылесосы справедливо, тут Динамо действительно первые, так и до робот-футболистов полшага останется.
a36ty7z5dvnt
a36ty7z5dvnt
сегодня в 16:39
Этот спонсор очень богатый и удобный!
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