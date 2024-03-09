«Динамо» заключило соглашение с китайской компанией

«Динамо» заключило партнёрское соглашение с китайской компанией Dream Technology, которая выпускает фены, пылесосы и роботы-пылесосы. Данное событие прокомментировал генеральный директор «бело-голубых» .

Футбольный клуб «Динамо» продолжает расширять круг спонсоров и партнёров из самых разных отраслей и стран. Компания Dreame, как и «Динамо», стремится к инновациям, постоянному развитию, прогрессу и соответствию самым высоким ожиданиям. Между Россией и Китаем за последнее время сложились и дружба, и успешные бизнес-отношения. Пример «Динамо» доказывает, что спорт и футбол не являются в этом плане исключением. Наш клуб первым стал площадкой для комфортных деловых отношений с сильными китайскими брендами, показывая пример, что с Россией можно работать комфортно, легко и эффективно.