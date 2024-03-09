Оставить, нельзя уволить. «Челси» и «Ньюкасл» вряд ли сменят тренеров

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сегодня, 19:49

Если не хотят оказаться на грани нарушения финансовых правил.

Одними из главных разочарований нынешнего сезона в чемпионате Англии, безусловно, будут «Челси» и «Ньюкасл», которые потерпели слишком много поражений и идут слишком низко в турнирной таблице, не оправдывая ожиданий и вложений. Но как ни парадоксально, такие результаты могут послужить защитой для главных тренеров команд. Маурисио Почеттино и Эдди Хау почти наверняка останутся на своих постах после окончания сезона. Хотя в других условиях последовали бы кадровые перестановки.

Современный футбол с его многомиллионными тратами и все более жесткими финансовыми правилами требует от клубов не только очков, побед и трофеев, но и соблюдения экономического баланса. Иногда это даже важнее результатов – «Эвертон», теряющий и возвращающий баллы в судах, не даст соврать.

Последние финансовые отчеты «Челси» и «Ньюкасла» показывают, что они оказались в пограничной ситуации. «Синие» потеряли 91,1 миллиона фунтов, а «сороки» — 73,4 миллиона. Поэтому теперь трата каждого фунта чревата неприятными последствиями. И даже при всем желании сменить главного тренера будет проблематично.

Не оправдали ожиданий

Страшно сказать, но перед началом текущего сезона матч между «Челси», который потратил больше всех в мире на покупку новичков, и «Ньюкаслом», у которого самые богатые владельцы, наверняка рассматривался бы как один из ключевых в борьбе за квалификацию в Лигу чемпионов или даже в титульной гонке. Но реальность такова, что в предстоящей игре встретятся команды, которые по очкам ближе к зоне вылета, чем к лидерам. Десять поражений «Челси» в 26 матчах, одиннадцать поражений «Ньюкасла» в 27 матчах – это привело к тому, что они борются лишь за финиш в верхней половине турнирной таблицы.

Пусть «Челси» смог добраться до финала Кубка Лиги, где проиграл в дополнительное время «Ливерпулю», это не улучшает оценку работы Почеттино на «Стэмфорд Бридж». А тот же «Ньюкасл» побеждал в Кубке Лиги «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», громил ПСЖ в Лиге чемпионов, откуда вылетел после группового этапа. Но и это не улучшит оценку работы Хау на «Сент-Джеймс Парк». Развить успех в виде попадания в первую четверку в прошлом сезоне не получилось.

Но и Почеттино, и Хау с большой долей вероятности не только удержатся до конца нынешнего сезона на своих постах, а еще и останутся на следующий. Если только не выдадут совсем уж ужасную серию напоследок, когда бездействие владельцев вызовет бурю со стороны болельщиков.

И причина не в каком-то сверхдоверии этим тренерам. Клубы оказались в заложниках своих трат. Поэтому просто не могут позволить себе новую активность в работе с финансами, чтобы не нарушить правил УЕФА и АПЛ . Весь свой запас легальных расходов, несмотря на хитрые схемы с супердлинными контрактами «Челси», клубы исчерпали.

Статья расходов

Они не могут себе позволить разорвать контракты с текущими тренерами, начать все сначала. Ведь это означает выплату компенсации уволенным специалистам, назначение новой зарплаты другому тренеру и обещание ему дополнительных трансферных трат под его видение футбола. Вряд ли в такие клубы кто-то из видных специалистов пойдет без требований усиления или замены ряда игроков.

Расходы на тренеров как-то принято недооценивать. Но с мая 2022 года, когда у «Челси» появился новый владелец и клуб потратили около миллиарда фунтов стерлингов на футболистов, «синие» в общей сложности также выплатили 26 миллионов в качестве компенсации уволенным Томасу Тухелю и Грэму Поттеру. Более того, «Челси» заплатил еще 22 миллиона «Брайтону», чтобы выкупить у него того же Поттера в сентябре 2022 года.

«Ньюкасл» потратил намного меньше «Челси» с момента обретения новых владельцев в октябре 2021 года. Консорциум из Саудовской Аравии потратил на игроков 375 миллионов фунтов. Но с точки зрения финансовых правил положение «сорок» не лучше, чем у «Челси», потому что тут сказывается эффект низкой базы. Ведь «Ньюкасл» был принят с годовым коммерческим доходом всего в 29 миллионов фунтов.

Нарастить легально оборот даже с очень богатыми владельцами быстро не получится. Это, кстати, одна из причин критики всех этих финансовых правил. Топ-клубу с его большими оборотами проще быстро нарастить расходы, чем внезапно разбогатевшей команде, которая раньше жила скромно. И как будто уменьшению классового расслоения это не способствует. Но это тема для совсем другого обсуждения.

Уровень доверия

Словом, и «Челси», и «Ньюкасл» оказались со связанными руками в отношении тренеров. В похожем положении, кстати, находится и «Манчестер Юнайтед» с Эриком тен Хагом. Хотя там ситуация немного более запутанная, и владельцы в принципе не считают, что голландский специалист плохо справляется с работой. Но даже если такое решение будет, то из-за трат в последние два летних трансферных окна МЮ не сможет разгуляться. Ему придется выплатить 14 миллионов фунтов тен Хагу за оставшийся год контракта и еще зарплату новому специалисту, который его может сменить.

Но нельзя сказать, что владельцев «Челси» и «Ньюкасла» сдерживают только финансовые ограничения. Все же нет однозначно негативной оценке работы Почеттино и Хау с их стороны. В «Челси» еще выстраивают игру, аргентинский специалист старается обрести стабильность и развивать игроков. Все же была слишком большая перестройка, чтобы все заработало сразу идеально. А Хау пришлось в «Ньюкасле» столкнуться с волнами травм, а также с потерей Сандро Тонали, который получил дисквалификацию на 10 месяцев за азартные игры. Поэтому не факт, что при более уверенном финансовом положении этих тренеров непременно уволили бы. Но сами рамки, в которых оказались клубы, весьма любопытны.