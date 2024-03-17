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вчера, 08:47

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Фейеноорда» и сборной Нидерландов .

По информации источника, испанский клуб рассматривал вариант с переходом игрока ещё в конце прошлого года. Каталонцы собрали всю необходимую информацию о стоимости трансфера и готовности футболиста подписать контракт, но спортивный директор «Барсы» Деку не хотел торопиться.

Стоимость сделки может достичь 25 млн евро, это ниже, чем у других кандидатов, которых рассматривали «сине-гранатовые».

На хавбека также рассчитывал мадридский «Атлетико».