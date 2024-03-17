«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Фейеноорда» и сборной Нидерландов Матсу Вайфферу.
По информации источника, испанский клуб рассматривал вариант с переходом игрока ещё в конце прошлого года. Каталонцы собрали всю необходимую информацию о стоимости трансфера и готовности футболиста подписать контракт, но спортивный директор «Барсы» Деку не хотел торопиться.
Стоимость сделки может достичь 25 млн евро, это ниже, чем у других кандидатов, которых рассматривали «сине-гранатовые».
На хавбека также рассчитывал мадридский «Атлетико».
В Фейеноорде это его второй сезон — 2022/2023, 2023/2024. В свой первый год он отыграл 89 минут, в этом сезоне – 66 минут в 24 и 25 матчах соответственно. Гол+пас за два сезона - 13. То есть за 155 минут 13 результативных действий.
Не знаю почему так получилось, что тренер Фейеноорда не дает ему больше времени. Вероятно что он сам хочет уйти в другую команду. Если бы он был слаб - в сборную Нидерландов не получил бы вызов. А ведь ему сейчас нужно больше игрового времени - молод и в расцвете сил.
Игрок определенно подходит Барселоне по стилю.
В Фейеноорде это его второй сезон — 2022/2023, 2023/2024. В свой первый год он отыграл 89 минут, в этом сезоне – 66 минут в 24 и 25 матчах соответственно. Гол+пас за два сезона - 13. То есть за 155 минут 13 результативных действий.
Не знаю почему так получилось, что тренер Фейеноорда не дает ему больше времени. Вероятно что он сам хочет уйти в другую команду. Если бы он был слаб - в сборную Нидерландов не получил бы вызов. А ведь ему сейчас нужно больше игрового времени - молод и в расцвете сил.
Игрок определенно подходит Барселоне по стилю.
Молодой, скоростной. Надо брать.
Молодой, скоростной. Надо брать.