«Ювентус» претендует на Амрабата

«Ювентус» интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» Софьяном Амрабатом.
Права на футболиста принадлежат «Фиорентине», арендное соглашение игрока с МЮ рассчитано до конца текущего сезона.
Контракт игрока с «фиалками» рассчитан до 2025 года, английский клуб не будет выкупать Амрабата.
хотя и провёл более 20 матчей. И интересно на какой позиции его собирают использовать? Если только оборону хотят им укрепить, которая в ряде матчей стала давать сбои.
хотя и провёл более 20 матчей. И интересно на какой позиции его собирают использовать? Если только оборону хотят им укрепить, которая в ряде матчей стала давать сбои.
Тот же Антони там будет на ведущих ролях!)))
Тот же Антони там будет на ведущих ролях!)))