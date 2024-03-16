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«Ювентус» претендует на Амрабата

вчера, 21:43

«Ювентус» интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» Софьяном Амрабатом.

Права на футболиста принадлежат «Фиорентине», арендное соглашение игрока с МЮ рассчитано до конца текущего сезона.

Контракт игрока с «фиалками» рассчитан до 2025 года, английский клуб не будет выкупать Амрабата.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 08:53
А зачем он Ювентусу? Амрабат в "Манчестер Юнайтед" не впечатлил,
хотя и провёл более 20 матчей. И интересно на какой позиции его собирают использовать? Если только оборону хотят им укрепить, которая в ряде матчей стала давать сбои.
adekvat
adekvat
вчера в 23:38
Значит будет в Ювентусе, если в АПЛ не нужен.
sihafazatron
sihafazatron ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 22:25, ред.
Тот, кто не нужен в АПЛ, в сериале звезда))
Тот же Антони там будет на ведущих ролях!)))
Василий 50
Василий 50
вчера в 22:20
Зачем им отработанный материал?
bmhcgaevzp42
bmhcgaevzp42
вчера в 22:10
Может выдали аванс на его продолжение
Гость
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