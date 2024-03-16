«Ювентус» претендует на Амрабата

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вчера, 21:43

«Ювентус» интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» .

Права на футболиста принадлежат «Фиорентине», арендное соглашение игрока с МЮ рассчитано до конца текущего сезона.

Контракт игрока с «фиалками» рассчитан до 2025 года, английский клуб не будет выкупать Амрабата.