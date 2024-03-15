Хлусевич: «Журналисты постоянно создают проблемы „Спартаку“»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился мнением об обсуждениях «красно-белых» в СМИ.
Что касается всех новостей, которые появляются вокруг «Спартака», то в каждой из них есть что-то положительное. Как раз лично я извлекаю только пользу от этого, концентрироваться на негативе вообще нет смысла. В команде ничего не обсуждается. Я не слежу за СМИ, поэтому без понятия, кто кого там критикует. У нас хорошая атмосфера в команде. С «Факелом» сыграли немного неудачно, но ничего страшного. В матче с «Оренбургом» мы реабилитировались, надо продолжать играть так, как мы играли во втором тайме.
В любом случае всё наладится, но я не могу сказать, что у «Спартака» всё плохо. Мы тренируемся, у нас хорошие условия. По-моему, если честно, это журналисты постоянно создают проблемы «Спартаку» (смеётся). Мы нашли крайнего, но на самом деле всё хорошо.
Да с таким подходом тебе не место в команде! Должны землю из под ног выгрызать у соперника, еще больше тренироваться, еще больше предъявлять требования к себе!
А он - "...у нас хорошие условия..., мы тренируемся..., у нас всё хорошо...". Т.е. его всё устраивает и не хочет выходить из своей зоны комфорта на благо клуба и команды. Видимо не понимает, футболку какого клуба носит.
Да с таким подходом тебе не место в команде! Должны землю из под ног выгрызать у соперника, еще больше тренироваться, еще больше предъявлять требования к себе!
А он - "...у нас хорошие условия..., мы тренируемся..., у нас всё хорошо...". Т.е. его всё устраивает и не хочет выходить из своей зоны комфорта на благо клуба и команды. Видимо не понимает, футболку какого клуба носит.
Ты лучше расскажи когда в защите отрабатывать научишься?
Да и в атаке мог бы полезней и продуктивней играть.
Ты лучше расскажи когда в защите отрабатывать научишься?
Да и в атаке мог бы полезней и продуктивней играть.