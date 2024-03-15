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Хлусевич: «Журналисты постоянно создают проблемы „Спартаку“»

вчера, 11:15

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился мнением об обсуждениях «красно-белых» в СМИ.

Что касается всех новостей, которые появляются вокруг «Спартака», то в каждой из них есть что-то положительное. Как раз лично я извлекаю только пользу от этого, концентрироваться на негативе вообще нет смысла. В команде ничего не обсуждается. Я не слежу за СМИ, поэтому без понятия, кто кого там критикует. У нас хорошая атмосфера в команде. С «Факелом» сыграли немного неудачно, но ничего страшного. В матче с «Оренбургом» мы реабилитировались, надо продолжать играть так, как мы играли во втором тайме.

В любом случае всё наладится, но я не могу сказать, что у «Спартака» всё плохо. Мы тренируемся, у нас хорошие условия. По-моему, если честно, это журналисты постоянно создают проблемы «Спартаку» (смеётся). Мы нашли крайнего, но на самом деле всё хорошо.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 19:29
Главное, условия хорошие и игроки довольны. Было бы ещё лучше, если бы журналисты проблем не создавали. Например, интервью берут у Хлусевича. Неужели не понимают, что ему лучше рот открывать только для еды.
Amellus Amellus
Amellus Amellus
вчера в 13:35
Это Спартак постоянно создаёт проблемы журналистам.
Maikl322
Maikl322
вчера в 13:19
У свиней судьба такая))
Futurista
Futurista ответ True Story (раскрыть)
вчера в 13:05
Ну конечно это не проблемы)...проблемы это когда за клуб из родного российского города играют одни бразильцы и фанатский сектор прихлопнут Fan ID)...
lotsman
lotsman
вчера в 13:02
"..........А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо!"
Валерыч
Валерыч
вчера в 12:52, ред.
А от тебя Хлусевич проблем нет "Спартаку"?
Ты лучше расскажи когда в защите отрабатывать научишься?
Да и в атаке мог бы полезней и продуктивней играть.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:29
Самому то поменьше надо хватать желтых карточек.
ОПС
ОПС
вчера в 12:16
Хорошо, что у них все хорошо. А вот то, что на поле бывает плохо, то ничего страшного. Во, позиция!
True Story
True Story
вчера в 12:09
"Факелу оба раза проиграли - ничего страшного, Крыльям влетели 4-0 - тоже норм, Промеса арестовали - ну бывает... Главное что я в комфортных условиях)) А журналюги только неудобные вопросы задают"
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:40, ред.
Проиграли "Факелу", но ничего страшного....
Да с таким подходом тебе не место в команде! Должны землю из под ног выгрызать у соперника, еще больше тренироваться, еще больше предъявлять требования к себе!
А он - "...у нас хорошие условия..., мы тренируемся..., у нас всё хорошо...". Т.е. его всё устраивает и не хочет выходить из своей зоны комфорта на благо клуба и команды. Видимо не понимает, футболку какого клуба носит.
Интерес
Интерес
вчера в 11:38
Ну хоть хорошо закончил,молодец! Заодно на своё руководство "порчу навёл".А виноват во всём Чубайс.
112910415
112910415
вчера в 11:32
у Даниила хорошее настроение ...
Вещий
Вещий
вчера в 11:29
Ну это нужно журналистам для того чтобы сделать ажиотаж...:)))
Гость
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