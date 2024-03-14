«Динамо» не готово к налогу на легионеров

Председатель совета директоров «Динамо» считает, что нужно несколько сезонов, чтобы подготовиться к введению налога на легионеров.

Личное моё мнение — любое изменение в системе должно быть анонсировано заранее, чтобы клубы могли к этому подготовиться. Если подобная система будет меняться ежегодно, планирование состава и бюджета будет затруднено.

Мы в соответствии со спортивной стратегией планируем состав на несколько сезонов вперёд. Если новое правило будет актуально, то его должны обсудить с клубами и анонсировать как минимум за несколько сезонов.