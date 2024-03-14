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«Динамо» не готово к налогу на легионеров

вчера, 13:52

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин считает, что нужно несколько сезонов, чтобы подготовиться к введению налога на легионеров.

Личное моё мнение — любое изменение в системе должно быть анонсировано заранее, чтобы клубы могли к этому подготовиться. Если подобная система будет меняться ежегодно, планирование состава и бюджета будет затруднено.

Мы в соответствии со спортивной стратегией планируем состав на несколько сезонов вперёд. Если новое правило будет актуально, то его должны обсудить с клубами и анонсировать как минимум за несколько сезонов.

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Все комментарии
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 16:13
А зачем нужны варяги сейчас? В еврокубках что ли играем?
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:48
Ну если Динамо не готово, то что говорить о клубах с еще меньшим бюджетом.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 14:37
А слабо без легионеров?
112910415
112910415
вчера в 14:32
на такую статью расходов отдельно копить надо
shur
shur
вчера в 14:00, ред.
...где Ивановы,Петровы,Сидоровы!? ...своих воспитывайте, взращивайте, подготавливайте и будет
всем праздник-экономии, клубу, команде, болейщикам!!!
Гость
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