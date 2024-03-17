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Защитник сборной России Волков: «Карпин всегда говорит правду как есть»

вчера, 13:45

Защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Волков рассказал о работе под руководством главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

Для меня Карпин — очень честный. Не сказал бы, что он строгий тренер. Он требует от игроков максимума. Лично мне импонирует, что он всегда говорит правду как есть, что ты из себя можешь представить на футбольном поле на сегодняшний день.

Сейчас у нас было первое собрание. После анализа антропометрических данных было общение, в каком мы сейчас состоянии, форме. Тренерский штаб показывал, у кого какой должен быть процент жира, идеальный вес. Так что обсуждаем эти вопросы.

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Дед и ушко
Дед и ушко ответ kmvdwenb6u2r (раскрыть)
вчера в 15:04
Как-то вся подковёрная грязь РПЛ, Серёжи Лапочкины приносят порядок и пользу.
kmvdwenb6u2r
kmvdwenb6u2r
вчера в 13:49
Иногда, эта честность Валеры приносит вред и сумбур....
Гость
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