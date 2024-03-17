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ГлавнаяНовостиФинансыФранция. Лига 1 2023/2024

Мбаппе сохранит за собой 90% прав после перехода в «Реал»

вчера, 12:38

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе летом может перейти в «Реал».

По информации источника, игрок и мадридский клуб подписали соглашение, которое предусматривает, что француз сохранит за собой 90% имиджевых прав.

В «Реале» уже есть футболисты, владеющие более 50% прав.

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Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 03:19
Перес ради Мбаппе готов на любые унижения.
Килиян красава нагнул всех и будет в ближайшие годы властвовать в команде, а все будут бегать на побегушках.
Позор...
Ironigor
Ironigor ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:27
Имидж ничто, жажда Всё !)
Мама рулит !))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:23
Так это всего лишь баланс зарплата - имиджевые права. Он сохранит за собой права, но получать будет, как и Джуд и Вини, меньше Крооса и Модрича (они два самых высокооплачиваемых игрока по 21 ляму).
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:21
Мбаппе сохранит за собой 90% прав после перехода в «Реал» .
Что не сделаешь ради любимой черепашки !)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 14:10
Тем, что он возьмёт топ-игрока со свободных трансферов. И с небольшой зарплатой (для топ-игрока, конечно), а уж дальше Мбаппе имиджевыми правами пусть зарабатывает.

Например, у Вини и Джуда зарплата по 19 миллионов, но у них большая часть имиджевых прав у них. Мбаппе же в ПСЖ получал 72 миллиона.

Холанд получает 48 миллионов, де Йонг - 40 миллионов (в этом году, в следующем будет 45).
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:46, ред.
Сначала было 60%, потом писали про 80%, сейчас уже 90%, до лета все 100% выторгует. Мбаппе парень не промах, выбьет из Реала все, что только можно. Он знает как сильно он нужен Пересу и будет диктовать свои условия, а Реал послушно выполнять их.
Naherger
Naherger
вчера в 13:45
Ни один футболист не стоит того,чтобы под него подстраивался целый клуб. А тут реал...под какого то мбаппе...
Пофиг конечно,но это неправильно
112910415
112910415
вчера в 13:05
и 100 % прав на пенальти ?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:00
О правах помнит, не забыл бы о футболе.
Elliada_
Elliada_
вчера в 12:55
Сначала было 50/50, потом 60/40, теперь 90/10. Мама Мбаппе нагнула Переса.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 12:49
в чем профит тогда для Реала??
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:44
Мамка кирюхи выторговала хорошие условия для сынули !
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:43
Скорее всего Реалу тоже конец
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