Мбаппе сохранит за собой 90% прав после перехода в «Реал» .

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вчера, 12:38

Нападающий ПСЖ летом может перейти в «Реал».

По информации источника, игрок и мадридский клуб подписали соглашение, которое предусматривает, что француз сохранит за собой 90% имиджевых прав.

В «Реале» уже есть футболисты, владеющие более 50% прав.