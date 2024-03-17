Мбаппе сохранит за собой 90% прав после перехода в «Реал» .

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе летом может перейти в «Реал».
По информации источника, игрок и мадридский клуб подписали соглашение, которое предусматривает, что француз сохранит за собой 90% имиджевых прав.
В «Реале» уже есть футболисты, владеющие более 50% прав.
Например, у Вини и Джуда зарплата по 19 миллионов, но у них большая часть имиджевых прав у них. Мбаппе же в ПСЖ получал 72 миллиона.
Холанд получает 48 миллионов, де Йонг - 40 миллионов (в этом году, в следующем будет 45).
Например, у Вини и Джуда зарплата по 19 миллионов, но у них большая часть имиджевых прав у них. Мбаппе же в ПСЖ получал 72 миллиона.
Холанд получает 48 миллионов, де Йонг - 40 миллионов (в этом году, в следующем будет 45).
Что не сделаешь ради любимой черепашки !)
Что не сделаешь ради любимой черепашки !)