Миранчук — в топ-3 самых дорогих игроков Серии А из стран бывшего СССР

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вчера, 14:59

Портал Transfermarkt обновил стоимости игроков из стран постсоветского пространства.

На первом месте находится нападающий «Наполи» (80 млн евро). На второй строчке располагается полузащитник (10 млн, «Дженоа»). Замкнул первую тройку российский хавбек (9 млн, «Аталанта»), стоимость которого выросла на 1,5 млн.

Далее в топ-10 идут Генрих Мхитарян (6 млн, «Интер»), Элдор Шомуродов (5 млн, «Кальяри»), Саба Сазонов (3 млн, «Дженоа»), Гвидас Гинеитис (2 млн, +1 млн, «Торино»), Виктор Коваленко (1,7 млн, «Аталанта», аренда в «Эмполи»), Георгий Квернадзе (800 тысяч, «Фрозиноне»), Саба Гогличидзе (300 тысяч, «Эмполи»).