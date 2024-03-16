Миранчук — в топ-3 самых дорогих игроков Серии А из стран бывшего СССР

Портал Transfermarkt обновил стоимости игроков из стран постсоветского пространства.
На первом месте находится нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия (80 млн евро). На второй строчке располагается полузащитник Руслан Малиновский (10 млн, «Дженоа»). Замкнул первую тройку российский хавбек Алексей Миранчук (9 млн, «Аталанта»), стоимость которого выросла на 1,5 млн.
Далее в топ-10 идут Генрих Мхитарян (6 млн, «Интер»), Элдор Шомуродов (5 млн, «Кальяри»), Саба Сазонов (3 млн, «Дженоа»), Гвидас Гинеитис (2 млн, +1 млн, «Торино»), Виктор Коваленко (1,7 млн, «Аталанта», аренда в «Эмполи»), Георгий Квернадзе (800 тысяч, «Фрозиноне»), Саба Гогличидзе (300 тысяч, «Эмполи»).
Мне интересно, а сколько стоил Каха Каладзе?
Мне интересно, а сколько стоил Каха Каладзе?