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Миранчук — в топ-3 самых дорогих игроков Серии А из стран бывшего СССР

вчера, 14:59

Портал Transfermarkt обновил стоимости игроков из стран постсоветского пространства.

На первом месте находится нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия (80 млн евро). На второй строчке располагается полузащитник Руслан Малиновский (10 млн, «Дженоа»). Замкнул первую тройку российский хавбек Алексей Миранчук (9 млн, «Аталанта»), стоимость которого выросла на 1,5 млн.

Далее в топ-10 идут Генрих Мхитарян (6 млн, «Интер»), Элдор Шомуродов (5 млн, «Кальяри»), Саба Сазонов (3 млн, «Дженоа»), Гвидас Гинеитис (2 млн, +1 млн, «Торино»), Виктор Коваленко (1,7 млн, «Аталанта», аренда в «Эмполи»), Георгий Квернадзе (800 тысяч, «Фрозиноне»), Саба Гогличидзе (300 тысяч, «Эмполи»).

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:24
Миранчук конечно же молодец, преодолел трудности, поиграл в аренде, но доказал Гасперини, что может стать частью его Аталанты! Удачи ему и успехов!
Мне интересно, а сколько стоил Каха Каладзе?
Матвей Симонов
Матвей Симонов ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:04
Если ты смотрел игру, наверно знаешь, особенно со Спортингом, Гасперини сказал так: Миранчук стал игроком основы, важным для команды.
112910415
112910415
вчера в 17:18
процесс пошёл, однако !
tq43xvus87pn
tq43xvus87pn
вчера в 16:45
Кроме первого остальные цифры не впечатляют.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:20
Он не плох в Аталанте! Есть куда расти
mcvptz55j3ag
mcvptz55j3ag
вчера в 16:08
Думаю что Алексею под силу переплюнуть Малиновского...
lotsman
lotsman ответ Матвей Симонов (раскрыть)
вчера в 16:02
Забил один гол и сделал два ассиста - это называется тащит?) А сколько игр сыграл?
Матвей Симонов
Матвей Симонов ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:48
В Лиге Европы Миранчук тащит один....В игровом плане отлично
lotsman
lotsman
вчера в 15:34
Великое достижение. А в игровом плане как?
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:04, ред.
Миранчук потихонечку начал прогрессировать . Лишь бы не остановиться в развитии.
Гость
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