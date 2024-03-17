Transfermarkt назвал самых дорогих игроков от каждого клуба 1/4 ЛЧ

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вчера, 16:43

Transfermarkt назвал самых дорогих футболистов от каждого клуба-участника 1/4 финала Лиги Чемпионов сезона-2023/24.

Возглавили список полузащитник («Реал», Мадрид), нападающие («Манчестер Сити») и ( ПСЖ ). Стоимость каждого из них составила 180 млн евро.

Далее идут Букайо Сака («Арсенал», Лондон) — 130 млн, Джамал Мусиала («Бавария») — 110 млн, Гави («Барселона») — 90 млн, Науэль Молина («Атлетико», Мадрид) — 45 млн и Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд) — 40 млн.