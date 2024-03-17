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Transfermarkt назвал самых дорогих игроков от каждого клуба 1/4 ЛЧ

вчера, 16:43

Transfermarkt назвал самых дорогих футболистов от каждого клуба-участника 1/4 финала Лиги Чемпионов сезона-2023/24.

Возглавили список полузащитник Джуд Беллингем («Реал», Мадрид), нападающие Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») и Килиан Мбаппе (ПСЖ). Стоимость каждого из них составила 180 млн евро.

Далее идут Букайо Сака («Арсенал», Лондон) — 130 млн, Джамал Мусиала («Бавария») — 110 млн, Гави («Барселона») — 90 млн, Науэль Молина («Атлетико», Мадрид) — 45 млн и Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд) — 40 млн.

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Все комментарии
Евгений Воробьёв
Евгений Воробьёв
вчера в 23:49
А как они такие суммы придумывают?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:53
После тяжёлой травмы, Гави стоит 90? Ещё непонятно, заиграет ли он на том же уровне.
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:24
Так и есть
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 17:03
Со всеми ценами по игрокам согласен!
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