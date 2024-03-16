Зарплата Инфантино после переизбрания президентом ФИФА выросла

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вчера, 11:59

Зарплата президента ФИФА выросла на 33%.

По информации источника, она теперь составляет 2,3 млн фунтов. В прошлом году Инфантино был переизбран на третий срок.

Зарплата главы Международной федерации футбола в 2022-м составляла 1,7 млн с бонусом в размере 1,5 млн.

За женский чемпионат мира 2023 года Инфантино заработал в общей сложности 3,6 млн.