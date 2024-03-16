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Зарплата Инфантино после переизбрания президентом ФИФА выросла

вчера, 11:59

Зарплата президента ФИФА Джанни Инфантино выросла на 33%.

По информации источника, она теперь составляет 2,3 млн фунтов. В прошлом году Инфантино был переизбран на третий срок.

Зарплата главы Международной федерации футбола в 2022-м составляла 1,7 млн с бонусом в размере 1,5 млн.

За женский чемпионат мира 2023 года Инфантино заработал в общей сложности 3,6 млн.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 22:37
Так за то и повышают, и переизбирают, что политизирует футбол. иначе бы и одного срока до конца не продержался бы.
pomor45
pomor45
вчера в 22:35
Лучше было не переизбирать. Разницы никакой, а на зарплате экономия.
h6rmfhkzaegt
h6rmfhkzaegt ответ pch57nhbv7hn (раскрыть)
вчера в 17:20
Вот тут вы не правы ,а кто будет проводить разные афёры в футбольном мире?
tr4q8dn6xr24
tr4q8dn6xr24
вчера в 17:18
Своя рука владыка !
pch57nhbv7hn
pch57nhbv7hn
вчера в 14:40
Я думаю, что зарплата должна быть больше у людей, которые работают на поле, чтобы обеспечить проведение турниров и соревнований, а также у тех, кто работает на благо развития футбола. А у президента ФИФА, который сидит в офисе и принимает решения, зарплата может быть и меньше.
nzg2swpquas5
nzg2swpquas5
вчера в 13:50
Хорошую кормушку он нашел... деньги просто так капают в карман и особо не напрягаешься.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:30
Ну слава Богу!!! Чтоб не голодал! А то переживал я за него
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:57, ред.
Привет КБ !)
Нельзя его штрафовать, ему премиальные дали - за женский Чемп 3.6 млн.!
И за вредность молоко может бесплатно брать, но не везде....) Вот например на награждении дам, по итогам чемпионата, он хотел пристроиться к бесплатному молочку и сделал первый шаг - обнял одну из награждённых дам (честно говоря я не заметил, что лярва была против), а потом он таких люлей получил, что мама не горюй!
Так что ему очень трудно совладать с принципами когда сиськи футболистки тычутся между пуговиц пиджака, а рука чувствует резинку трусов проказницы...)
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:48
Инфантино развалил футбол
ckvre748kj74
ckvre748kj74
вчера в 12:31
Занимаешься тем, что нравится, да ещё за это и деньги получаешь... Мечта.
fyjat6vp937c
fyjat6vp937c
вчера в 12:21
    Incredulous
    Incredulous ответ Валерыч (раскрыть)
    вчера в 12:17
    К сожалению ФИФА и УЕФА уже давно не имеют ничего общего с такими понятиями, как спортивные принципы. Эти организации превратились из спортивных в чисто коммерческие. Ещё и ко всему стали инструментом политической пропаганды.
    Валерыч
    Валерыч
    вчера в 12:09
    Оштрафовать его надо за то что делает футбол политическим инструментом в угоду политикам и нарушает спортивный принцип. А они ему ещё зарплату повышают.
    Театр абсурда, а не ФИФА,
    Гость
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