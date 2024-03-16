Зарплата Инфантино после переизбрания президентом ФИФА выросла

Зарплата президента ФИФА Джанни Инфантино выросла на 33%.
По информации источника, она теперь составляет 2,3 млн фунтов. В прошлом году Инфантино был переизбран на третий срок.
Зарплата главы Международной федерации футбола в 2022-м составляла 1,7 млн с бонусом в размере 1,5 млн.
За женский чемпионат мира 2023 года Инфантино заработал в общей сложности 3,6 млн.
Нельзя его штрафовать, ему премиальные дали - за женский Чемп 3.6 млн.!
И за вредность молоко может бесплатно брать, но не везде....) Вот например на награждении дам, по итогам чемпионата, он хотел пристроиться к бесплатному молочку и сделал первый шаг - обнял одну из награждённых дам (честно говоря я не заметил, что лярва была против), а потом он таких люлей получил, что мама не горюй!
Так что ему очень трудно совладать с принципами когда сиськи футболистки тычутся между пуговиц пиджака, а рука чувствует резинку трусов проказницы...)
Нельзя его штрафовать, ему премиальные дали - за женский Чемп 3.6 млн.!
И за вредность молоко может бесплатно брать, но не везде....) Вот например на награждении дам, по итогам чемпионата, он хотел пристроиться к бесплатному молочку и сделал первый шаг - обнял одну из награждённых дам (честно говоря я не заметил, что лярва была против), а потом он таких люлей получил, что мама не горюй!
Так что ему очень трудно совладать с принципами когда сиськи футболистки тычутся между пуговиц пиджака, а рука чувствует резинку трусов проказницы...)