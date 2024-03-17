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ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Мелбет-Первая Лига 2023/2024

В махачкалинском «Динамо» рассказали о премиальных

вчера, 14:25

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что по размеру премиальных клуб не может конкурировать с ведущими командами Первой лиги.

«Динамо» не выбывало из борьбы за РПЛ. Тема премиальных за выход в РПЛ не обсуждалась ни с футболистами, ни внутри клуба, но понятно, что за выход выплаты будут. Игроки доверяют нам, мы к этому подходим ответственно и понимаем, что речь идёт про профессиональный спорт, стимулировать ребят надо. В то же время футболисты понимают, что мы исходим из нашего бюджета и не можем в этом смысле конкурировать в ведущими бюджетными клубами Первой лиги.

После двадцати двух туров «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги.

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shlomo
shlomo
вчера в 16:10
Нужно искать спонсора, иначе дело совсем примет печальный оборот.
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:35
Если нет бюджета, о каком выходе в РПЛ можно говорить
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 14:27
Бюджет не позволяет дать игрокам очень много, многие клубы так поступают.
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