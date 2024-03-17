В махачкалинском «Динамо» рассказали о премиальных

Президент махачкалинского «Динамо» рассказал, что по размеру премиальных клуб не может конкурировать с ведущими командами Первой лиги.

«Динамо» не выбывало из борьбы за РПЛ . Тема премиальных за выход в РПЛ не обсуждалась ни с футболистами, ни внутри клуба, но понятно, что за выход выплаты будут. Игроки доверяют нам, мы к этому подходим ответственно и понимаем, что речь идёт про профессиональный спорт, стимулировать ребят надо. В то же время футболисты понимают, что мы исходим из нашего бюджета и не можем в этом смысле конкурировать в ведущими бюджетными клубами Первой лиги.