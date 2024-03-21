Опубликован список самых дорогих игроков РПЛ

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков РПЛ по итогам промежуточного обновления. Возглавляет его полузащитник «Зенита» Вендел. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 22 миллиона евро.
Вендел перешёл в «Зенит» из «Спортинга» в октябре 2020 года. Его контракт рассчитан до июня 2027 года. В текущем сезоне 26-летний полузащитник сыграл 21 матч, забил 4 мяча, отдал 7 голевых передач и получил 5 жёлтых карточек.
Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ выглядит следующим образом:
1. Вендел («Зенит») — 22 миллиона евро.
2. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 18 миллионов евро.
3. Матвей Сафонов («Краснодар») — 18 миллионов евро.
4. Клаудиньо («Зенит») — 18 миллионов евро.
5. Дуглас Сантос («Зенит») — 15 миллионов евро.
6. Вильмар Барриос («Зенит») — 14 миллионов евро.
7. Константин Тюкавин («Динамо») — 12 миллионов евро.
8. Фёдор Чалов (ЦСКА) — 12 миллионов евро.
9. Артур Гимараеш («Зенит») — 12 миллионов евро.
10. Джон Кордоба («Краснодар») — 12 миллионов евро.
Ранее портал Transfermarkt опубликовал сборную самых дорогих игроков РПЛ до 22 лет.
https://www.youtube.com/watch?v=qqDbe0a1AWE