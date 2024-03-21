Опубликован список самых дорогих игроков РПЛ

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сегодня, 12:36

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков РПЛ по итогам промежуточного обновления. Возглавляет его полузащитник «Зенита» . Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 22 миллиона евро.

Вендел перешёл в «Зенит» из «Спортинга» в октябре 2020 года. Его контракт рассчитан до июня 2027 года. В текущем сезоне 26-летний полузащитник сыграл 21 матч, забил 4 мяча, отдал 7 голевых передач и получил 5 жёлтых карточек.

Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ выглядит следующим образом:

1. Вендел («Зенит») — 22 миллиона евро.

2. («Краснодар») — 18 миллионов евро.

3. («Краснодар») — 18 миллионов евро.

4. («Зенит») — 18 миллионов евро.

5. («Зенит») — 15 миллионов евро.

6. («Зенит») — 14 миллионов евро.

7. («Динамо») — 12 миллионов евро.

8. ( ЦСКА ) — 12 миллионов евро.

9. («Зенит») — 12 миллионов евро.

10. («Краснодар») — 12 миллионов евро.