Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Опубликован список самых дорогих игроков РПЛ

сегодня, 12:36

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков РПЛ по итогам промежуточного обновления. Возглавляет его полузащитник «Зенита» Вендел. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 22 миллиона евро.

Вендел перешёл в «Зенит» из «Спортинга» в октябре 2020 года. Его контракт рассчитан до июня 2027 года. В текущем сезоне 26-летний полузащитник сыграл 21 матч, забил 4 мяча, отдал 7 голевых передач и получил 5 жёлтых карточек.

Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ выглядит следующим образом:

1. Вендел («Зенит») — 22 миллиона евро.

2. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 18 миллионов евро.

3. Матвей Сафонов («Краснодар») — 18 миллионов евро.

4. Клаудиньо («Зенит») — 18 миллионов евро.

5. Дуглас Сантос («Зенит») — 15 миллионов евро.

6. Вильмар Барриос («Зенит») — 14 миллионов евро.

7. Константин Тюкавин («Динамо») — 12 миллионов евро.

8. Фёдор Чалов (ЦСКА) — 12 миллионов евро.

9. Артур Гимараеш («Зенит») — 12 миллионов евро.

10. Джон Кордоба («Краснодар») — 12 миллионов евро.

Ранее портал Transfermarkt опубликовал сборную самых дорогих игроков РПЛ до 22 лет.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Де Брюйне — самый высокооплачиваемый игрок АПЛ
Сегодня, 13:41
Стало известно, сколько зарабатывают в Лиге 1 Головин и Кузяев
Сегодня, 11:59
Слухи«Челси» и «Манчестер Сити» могут покинуть АПЛ
Сегодня, 11:38
Опубликован список самых высокооплачиваемых тренеров Лиги 1
Сегодня, 11:19 Фото
В топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов Лиги 1 только игроки ПСЖ
Сегодня, 11:03 Фото
Стало известно, сколько РФС заплатил Сербии и Парагваю за матчи с Россией
Сегодня, 09:14
Сортировать
Все комментарии
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 15:22
Ну, хотелось бы обратить внимание на вратаря Краснодара Матвея Сафонова. Среди этих игроков единственный вратарь. Это подтверждает, что он много работал, чтобы занять свое место среди полевых игроков, причем не просто место, а в тройке лучших. Что я могу сказать о Матвее: очень грамотно выбирает позицию, уменьшает угол, когда нападающие выходят один на один, не прыгает наугад, а внимательно следит за ногами противника, выходы - топ, прыжки - топ. Очень помогает своей команде. И он вполне заслуживает столь высокого места среди полевых игроков. Когда говорят, что вратарь – это половина команды – то же самое можно сказать и о Сафонове. В этом видео собраны не все его сейвы, но большая их часть. Молодец!
альсато
альсато
сегодня в 14:53
и , что..есть желающие за такие тугрики купить эту охапку дров?)))))
Владимир 77
Владимир 77
сегодня в 13:08
Артем Дзюба-2 мешка картошки
Шуnя771
Шуnя771 ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 12:52
Лучше в кейсе и в твёрдой валюте!
До заполнения Декларации далёко, цифры могут корректироваться (как движение по кольцу на пересечении улиц Доватора и Малиновского))
LOpp
LOpp
сегодня в 12:50
никогда не понимал трансферную цену Сафонова
нечитайло
нечитайло
сегодня в 12:47
а продать то их можно за такие бабки
Аксинья
Аксинья ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 12:45
Вам как подать для налоговой или в конверте, пардон, в кейсе))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:42
А теперь прошу в студию червонец самых высокооплачиваемых!
Народ должен знать правду!)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 