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Рубиалес вернётся в Испанию и предстанет перед правосудием

сегодня, 14:48

Адвокат бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса сообщила в письменном виде судье, что он планирует вернуться в Испанию 6 апреля и будет в полном распоряжении суда. Данный документ был представлен вчера утром, вскоре после операции Центрального оперативного подразделения Гражданской гвардии, в ходе которой были проведены обыски в его доме в Гранаде и в штаб-квартире федерации, а также в других помещениях.

Адвокат Рубиалеса объяснила судье Инструктивного суда Маджадахонды, что у её клиента есть обратный билет из Доминиканской Республики на 6 апреля, на рейс, который должен прибыть в Мадрид в 11:25. А также то, что бывший чиновник заранее планировал семейный отпуск в Пунта-Кана. Помимо этого, представитель Рубиалеса сообщила, что им ничего неизвестно о том, что был выдан ордер на арест их клиента.

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Перевод с cadenaser.com Фото: Официальный сайт УЕФА
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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:13
Мужик, если так и сделает. Не то что некоторые спартаковцы...
va2vzyn5je53
va2vzyn5je53
сегодня в 15:10
Как бы Рубика по концове на костре не сожгли!
Гость
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