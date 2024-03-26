Черданцев снялся в сериале и сыграл первого в истории футбола комментатора

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев снялся в новом сериале «Казачок», показ которого начнется в эфире ТНТ с 1 апреля.
Отмечается, что Черданцев сыграл первого в истории футбола комментатора.
«По сюжету парень из нашего времени попадает в 17-й век. При себе у него есть несколько гаджетов, пауэрбанк и кое-какие знания. А еще желание всё изменить», — сообщает Матч ТВ.
Ну если так, то в первой серии он может комментировать все что угодно кроме правды.
Ну если так, то в первой серии он может комментировать все что угодно кроме правды.