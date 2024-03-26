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Черданцев снялся в сериале и сыграл первого в истории футбола комментатора

сегодня, 10:08

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев снялся в новом сериале «Казачок», показ которого начнется в эфире ТНТ с 1 апреля.

Отмечается, что Черданцев сыграл первого в истории футбола комментатора.

«По сюжету парень из нашего времени попадает в 17-й век. При себе у него есть несколько гаджетов, пауэрбанк и кое-какие знания. А еще желание всё изменить», — сообщает Матч ТВ.

Черданцев снялся в сериале и сыграл первого в истории футбола комментатора

Черданцев снялся в сериале и сыграл первого в истории футбола комментатора

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Все комментарии
4RT
4RT
сегодня в 13:15
Сериал о газпромовскиз засранцах, в главной роли сам Черданцев
mvjdbc8a89pb
mvjdbc8a89pb
сегодня в 13:03
А когда то подавал надежды стать хорошим комментатором....
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:38
Клоун 🤡, обыкновенный !!! ☝️😜
wsgeyhcjup3g
wsgeyhcjup3g
сегодня в 11:59
Похоже на основной работе заработка не хватет.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 11:24
А казачок-то засланный...
112910415
112910415
сегодня в 11:01, ред.
" Янки при дворе... " слизать задумали !
нечитайло
нечитайло
сегодня в 10:55
вот это слава пришла
282byaz6jpj3
282byaz6jpj3
сегодня в 10:54
Ну все.... готовьте Чердаку Оскар и красную дорожку.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:50
Чем бы дитяте не тешился лишь бы не комментировал матчи...
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 10:20
Георгий Черданцев снялся в новом сериале «Казачок», показ которого начнется в эфире ТНТ с 1 апреля.

Ну если так, то в первой серии он может комментировать все что угодно кроме правды.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:17
Промес тоже в сериале снимается))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:14
Ипотеку же надо выплачивать))
ya3qqdm2zttf
ya3qqdm2zttf
сегодня в 10:11
Георгий войдёт в историю!!!
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