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Левандовски хочет остаться в «Барселоне»

сегодня, 16:36

Нападающий Роберт Левандовски не намерен покидать «Барселону».

По данным источника, поляк не планирует уходить из каталонского клуба этим летом. Интерес к форварду проявляют команды из Саудовской Аравии и Европы, в числе которых мадридский «Атлетико», однако Левандовски хочет отработать свой контракт с «Барселоной», который рассчитан до лета 2026 года, до конца.

В нынешнем сезоне Левандовски провёл 39 матчей за «сине-гранатовых», в которых забил 20 голов и отдал 9 результативных передач.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 17:37
В последних матчах Лева - лучший игрок блаугранас. Поэтому запас прочности для Ла Лиги у него ещё есть.
6ubv9kh2kpy8
6ubv9kh2kpy8
сегодня в 17:26
К арабью на пенсию двигать Лёвчику явно рано
fevtmrrwp9z3
fevtmrrwp9z3
сегодня в 17:12
Ну думаю, что Барса пойдет ему навстречу и продлят контракт с Робертом...
49ad3v3d9ahn
49ad3v3d9ahn
сегодня в 17:07
Барселона может стать его последней командой в Европе, и он этого страстно хочет.
112910415
112910415
сегодня в 17:03
всё бы ничего,
да денег на него шибко много уходит ! )
tv8hct7qnwwm
tv8hct7qnwwm
сегодня в 16:59
Хорошо что не поддается на уговоры Саудитов. Пусть еще попылит в стане Барсы.
qjs6xbsvkrm6
qjs6xbsvkrm6
сегодня в 16:40
Пусть остается и подает пример молодежи.
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