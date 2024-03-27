Левандовски хочет остаться в «Барселоне»

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сегодня, 16:36

Нападающий не намерен покидать «Барселону».

По данным источника, поляк не планирует уходить из каталонского клуба этим летом. Интерес к форварду проявляют команды из Саудовской Аравии и Европы, в числе которых мадридский «Атлетико», однако Левандовски хочет отработать свой контракт с «Барселоной», который рассчитан до лета 2026 года, до конца.

В нынешнем сезоне Левандовски провёл 39 матчей за «сине-гранатовых», в которых забил 20 голов и отдал 9 результативных передач.