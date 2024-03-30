ЦСКА упустил победу над «Сочи»

«Сочи» сыграл вничью против ЦСКА (2:2) в матче 22-го тура РПЛ.
На 16-й минуте защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков отправил мяч в свои ворота. На 46-й минуте нападающий ЦСКА Антон Заболотный удвоил преимущество гостей. На 50-й минуте нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа отыграл один гол. На 73-й минуте форвард «Сочи» Мартин Крамарич сравнял счёт.
«Сочи» идёт на 16-м месте (14 очков), ЦСКА занимает 4-е место (33 очка).
Собрались в кулак и не позволили забить андердогу третий мяч!
Перерыв Федотов очень плодотворно использовал, команда явно прибавила, надоть с рулевым срочно заключать новый контракт...!
Собрались в кулак и не позволили забить андердогу третий мяч!
Перерыв Федотов очень плодотворно использовал, команда явно прибавила, надоть с рулевым срочно заключать новый контракт...!
Честно говоря, оба гола армейцев довольно случайные. Ну ладно, второй - поймали Сочи сразу из раздевалки, тут скорее Сочи не собрались. А первый - так вообще неприятный рикошет и автогол. Кстати, автогол не считается ударом в створ. У армейцев всего один удар в створ в этой игре.
Лучший игрок матча Акинфеев - знаковый показатель того, что если бы не он, Сочи могли бы забить еще несколько голов
Честно говоря, оба гола армейцев довольно случайные. Ну ладно, второй - поймали Сочи сразу из раздевалки, тут скорее Сочи не собрались. А первый - так вообще неприятный рикошет и автогол. Кстати, автогол не считается ударом в створ. У армейцев всего один удар в створ в этой игре.
Лучший игрок матча Акинфеев - знаковый показатель того, что если бы не он, Сочи могли бы забить еще несколько голов