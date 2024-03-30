ЦСКА упустил победу над «Сочи»

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сегодня, 18:30

«Сочи» сыграл вничью против ЦСКА (2:2) в матче 22-го тура РПЛ .

На 16-й минуте защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков отправил мяч в свои ворота. На 46-й минуте нападающий ЦСКА Антон Заболотный удвоил преимущество гостей. На 50-й минуте нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа отыграл один гол. На 73-й минуте форвард «Сочи» Мартин Крамарич сравнял счёт.