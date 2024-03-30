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ЦСКА упустил победу над «Сочи»

сегодня, 18:30
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Сочи» сыграл вничью против ЦСКА (2:2) в матче 22-го тура РПЛ.

На 16-й минуте защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков отправил мяч в свои ворота. На 46-й минуте нападающий ЦСКА Антон Заболотный удвоил преимущество гостей. На 50-й минуте нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа отыграл один гол. На 73-й минуте форвард «Сочи» Мартин Крамарич сравнял счёт.

«Сочи» идёт на 16-м месте (14 очков), ЦСКА занимает 4-е место (33 очка).

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 20:28
А что с Файзулаевым? Даже на замену не выходит.
Хиромант
Хиромант ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 20:20
- Ещё как могут вылететь... Поздновато за ум взялись... Другие команды тоже не промах. Взгляни на Балтику, для примера...
Хиромант
Хиромант ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 20:17
- Ваши условия?
- 330!
- Каждому!
- Согласен!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 20:08
Футболисты ЦСКА расслабились, получив преимущество в 2 гола в матче с Сочи, видимо посчитав что игра уже сделана. Но как всегда и бывает за расслабон потом прилетает.
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
сегодня в 19:36, ред.
Всё как всегда. ЦСКА - чемпион!
blitz
blitz
сегодня в 19:29
ЦСКА продолжает упускать победы в матчах, где вел в счете. Сегодня Сочи отыгрался с 0:2 и добыл ничью, а могло быть и хуже. Еще раз, спасибо Игорю Акинфееву, что не позволил сопернику добиться победы.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:14
Тренерских ошибок у ЦСКА в этом матче было много, но главная - это выпустить на поле Чалова. У него уже давно в голове не футбол, а деньги по новому контракту. А Файзулаева оставить н лавке. Это полная глупость.
Сп62
Сп62 ответ True Story (раскрыть)
сегодня в 19:13
Считаешь, что армейцы очки потеряли? Думаю, что очко преобрели.
particular
particular ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 19:11
Возмутительно и беспардонно...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:07
Это несерьезно, товарищи
True Story
True Story
сегодня в 19:06
Спартачи своим победам так не радуются, как потерям очков соперников
112910415
112910415
сегодня в 18:56
с такой игрой Сочи ведь не вылетят !
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 18:49, ред.
Вести 2;0 и еле отскочить от поражения это фантастика !
Сочи поймал кураж после первого гола. ВВФ запоздал с заменами и они не усилили игру. Давать перепасовки в своей штрафной нонсенс. Потеря двух очков закономерна.
cska1948
cska1948
сегодня в 18:46
И долго они ещё будут издеваться над своими болельщиками?
Sergo_ural
Sergo_ural
сегодня в 18:37
Не удивлюсь послематчевым словам Федотова: - "Все нормально двигаемся дальше."
Red blu
Red blu
сегодня в 18:37
2:0 вести и упустить победу, ну так нельзя играть.
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 18:35, ред.
ЦСКА не упустил победу, это Сочи во втором тайме упустили победу над ЦСКА. Не знаю, что произнес Армейцам Федотов, но это перевернуло игру с ног на голову. При этом я не скажу, что первый тайм был за армейцами, игра была скорее равной и открытой, обе команды пытались перехватить инициативу.

Честно говоря, оба гола армейцев довольно случайные. Ну ладно, второй - поймали Сочи сразу из раздевалки, тут скорее Сочи не собрались. А первый - так вообще неприятный рикошет и автогол. Кстати, автогол не считается ударом в створ. У армейцев всего один удар в створ в этой игре.

Лучший игрок матча Акинфеев - знаковый показатель того, что если бы не он, Сочи могли бы забить еще несколько голов
isamsn
isamsn
сегодня в 18:35
Уже даже не смешно.... Отскочить от поражения в выигранном матче. Федотов Аууу))) Похоже тренер у армейцев иссяк в своей професии и не в состоянии руководить клубом. 9 ничей в потенциально выигранных матчах это что то не поддающиеся нормальному восприятию.
Интерес
Интерес
сегодня в 18:34
Уберите из команды этот "штаб"-пришлый никчемный сброд.
nubom
nubom
сегодня в 18:33
Интересно, сколько Сочи сегодня набили бы Зениту?...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:32
Поздравляю всех болельщиков ЦСКА!
Собрались в кулак и не позволили забить андердогу третий мяч!
Перерыв Федотов очень плодотворно использовал, команда явно прибавила, надоть с рулевым срочно заключать новый контракт...!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 18:31, ред.
Заголовок неверный .реально Сочи упустили победу
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