«Крылья Советов» и «Зенит» сыграли вничью в матче Премьер-Лиги

«Крылья Советов» и «Зенит» не выявили победителя в 22-м туре РПЛ (1:1).
Владислав Шитов вывел хозяев поля вперед на 1-й минуте, на 23-й Артур Гимараеш сравнял счет.
После матча «Крылья Советов» идут на 7-м месте (30 очков), «Зенит» лидирует (41 пункт).
В Динамо давно глаз положили на Глебова, если бы Бальбуэна не вернулся летом в Москву, Данила уже в этом сезоне играл за "банкиров".
В Динамо давно глаз положили на Глебова, если бы Бальбуэна не вернулся летом в Москву, Данила уже в этом сезоне играл за "банкиров".
Ставлю на быков к.2.75)
Ставлю на быков к.2.75)
Динамо непременно ответило бы, что очки потерять всякий может! )
Динамо непременно ответило бы, что очки потерять всякий может! )
Шанс для Краснодара )))
Шанс для Краснодара )))
Команда не претендующая на медали и обезопасившая себя от стыков отобрала очки у всех претендентов на медали
Это я к тому что, до конца чемпионата лидеры потеряют ещё много очков и борьба за чемпионство и медали будет до самого конца чемпионата
Команда не претендующая на медали и обезопасившая себя от стыков отобрала очки у всех претендентов на медали
Это я к тому что, до конца чемпионата лидеры потеряют ещё много очков и борьба за чемпионство и медали будет до самого конца чемпионата