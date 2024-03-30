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«Крылья Советов» и «Зенит» сыграли вничью в матче Премьер-Лиги

сегодня, 16:01
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Крылья Советов» и «Зенит» не выявили победителя в 22-м туре РПЛ (1:1).

Владислав Шитов вывел хозяев поля вперед на 1-й минуте, на 23-й Артур Гимараеш сравнял счет.

После матча «Крылья Советов» идут на 7-м месте (30 очков), «Зенит» лидирует (41 пункт).

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Источник: soccer.ru Фото: Анна Нэсси - Soccer.ru
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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 17:57
Доброго Здоровья Повар!
В Динамо давно глаз положили на Глебова, если бы Бальбуэна не вернулся летом в Москву, Данила уже в этом сезоне играл за "банкиров".
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 17:45
На чужом поле всегда тяжело играть. Поэтому ничьей не удивлён.
1viking17
1viking17
сегодня в 17:05
Ничья с Зенитом - хороший результат. Но дома надо всё таки побеждать
112910415
112910415
сегодня в 16:47
и у Краснодара опять шанс !
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 16:30
Вчера Даниил Глебов забил красивый гол в ворота Динамо и сегодня на разных сайтах появились статьи о том что Динамо отправило предложение в Ростов о покупке Даниила
TheBoLt
TheBoLt ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 16:30
ой не делал бы я ставок в туре сразу после игр сборных. никто не играет в полную силу))
Шуnя771
Шуnя771 ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 16:25
Убедил...!)
Ставлю на быков к.2.75)
112910415
112910415
сегодня в 16:22
тут г. Медведев предлагал про интригу спросить у Динамо !
Динамо непременно ответило бы, что очки потерять всякий может! )
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 16:22
наверное что-то между ног им мешало)))
vova505
vova505 ответ nubom (раскрыть)
сегодня в 16:20
Прекрасная задача ))
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 16:19
сколько можно наступать на одни и те же грабли Семака надо убирать с поста гл.тренера
vova505
vova505
сегодня в 16:19
Здорово!!!

Шанс для Краснодара )))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:19
Потеря этих очков может дорого стоить Зениту. Завтра болею за проводниц...
TheBoLt
TheBoLt ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 16:18
не, давай там без этого))) Локо весной был беззубый, а быки сменили тренера на того, кто никогда не сушит при 1:0. Пока что все идет в пользу быков, главное не 79@ться
shlomo
shlomo
сегодня в 16:16
Зенит в своем фирменном стиле умудрился пропустить с одного удара в створ на тридцатой секунде, а сам забил лишь раз моментов с пяти, да и то далеко не самого очевидного. В итоге лишь на одно очко петербуржцы увеличили отрыв от Динамо, а Краснодар завтра уже может выйти на первую строчку и опередить Зенит на один балл.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:15
Моментов было достаточно, но что-то мешало
nubom
nubom
сегодня в 16:12
Я думаю, перед Семаком в этом сезоне поставлена задача, как можно более обострить борьбу за чемпионство. Сегодня у питерцев в этом преуспели Клаудиньо и Адамов. А в целом, глядя на беззубую перепасовку Зенита в течение всего матча в центре поля, невольно желаешь проигрыша этой команде…
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 16:10
Ростов вчера обыграл Динамо. До этого обыграл Краснодар и сыграл вничью с Зенитом
Команда не претендующая на медали и обезопасившая себя от стыков отобрала очки у всех претендентов на медали
Это я к тому что, до конца чемпионата лидеры потеряют ещё много очков и борьба за чемпионство и медали будет до самого конца чемпионата
Интерес
Интерес
сегодня в 16:09
Видимо,намечается тур краха лидеров.
9fjfufju8dpm
9fjfufju8dpm
сегодня в 16:09
Лидер теряет очки! Что скажет Спартак????
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:08
Краснодар максимум ничья...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 16:06, ред.
Я всё таки думаю смуглым ленинградцам нужно, но как говорят " не шмогла"
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:05
Отскочили смуглые ленинградцы.теперь все за Краснодар.вперед быки!!
cska1948
cska1948
сегодня в 16:04
Такое впечатление, что в этом сезоне чемпионство никому не нужно...
j3zf72ccsz98
j3zf72ccsz98
сегодня в 16:03
Зенит снова оступился.... теперь следим за Краснодаром...
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 16:03
Вот и хорошо для Краснодара. Молодцы КС!
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