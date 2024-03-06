Роналду поздравил «Реал» со 122-летием

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду поздравил со 122-летием свой бывший клуб «Реал».
Поздравляю мадридскую семью со 122-летней историей! Да здравствует Мадрид!
Напомним, Роналду выступал за «Реал» с июля 2009 года по июль 2018 года. На его счету 438 матчей, 450 голов и 131 ассист. Вместе с «Реалом» португалец выиграл: дважды Суперкубок Испании, дважды Кубок Испании, трижды Суперкубок УЕФА, дважды Ла Лигу, трижды Клубный чемпионат мира и четырежды Лигу чемпионов.
Марсело поздравил Реал и выложил свое фото с кубком Лч. Норм.
Роналдо (бразилец) поздравил Реал и выложил коллаж из своих фоток. Норм.
Кака поздравил Реал и выложил свое фото. Норм.
Роналду поздравил Реал и выложил свое фото с кубком Лч. Нарцисс!! Командное фото не прикрепил!!
Марсело поздравил Реал и выложил свое фото с кубком Лч. Норм.
Роналдо (бразилец) поздравил Реал и выложил коллаж из своих фоток. Норм.
Кака поздравил Реал и выложил свое фото. Норм.
Роналду поздравил Реал и выложил свое фото с кубком Лч. Нарцисс!! Командное фото не прикрепил!!