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Роналду поздравил «Реал» со 122-летием

вчера, 15:47

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду поздравил со 122-летием свой бывший клуб «Реал».

Поздравляю мадридскую семью со 122-летней историей! Да здравствует Мадрид!

Роналду поздравил «Реал» со 122-летием

Напомним, Роналду выступал за «Реал» с июля 2009 года по июль 2018 года. На его счету 438 матчей, 450 голов и 131 ассист. Вместе с «Реалом» португалец выиграл: дважды Суперкубок Испании, дважды Кубок Испании, трижды Суперкубок УЕФА, дважды Ла Лигу, трижды Клубный чемпионат мира и четырежды Лигу чемпионов.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 20:37
Пепе поздравил Реал и выложил свое фото с кубком Лч. Норм.
Марсело поздравил Реал и выложил свое фото с кубком Лч. Норм.
Роналдо (бразилец) поздравил Реал и выложил коллаж из своих фоток. Норм.
Кака поздравил Реал и выложил свое фото. Норм.
Роналду поздравил Реал и выложил свое фото с кубком Лч. Нарцисс!! Командное фото не прикрепил!!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:15
Подмазывается к Реалу, все еще надеется, что его назад возьмут, но в Реале про него давно забыли и даже с днем рождения не поздравили.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 18:42
Один палец заслуга МЮ, мог бы выложить фото с четырьмя пальцами. Так было бы точнее.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:11
Хорошие отношения....
Надеюсь Реал тоже поздравит Роналду...со 122-летием....
shur
shur ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 17:13
...любой каприз, с Днюхой Сливочные!!!
shlomo
shlomo
вчера в 16:41
А что он подарил клубу в день Рождения???? ....
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:18
Поздравил клуб своим фото.Нарцис.Хотя бы уже командное фото прилепил с этим кубком.
амурец
амурец
вчера в 16:07
Молодец, интересно доярка Барселоны поздравит свой клуб?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:58
Один из лучших!
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:50
От легенды футбола легендарному клубу... Трогательно...
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