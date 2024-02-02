Сборная России поздравила с днём рождения Валерия Карпина

Сегодня, 2 февраля, 55 лет исполнилось главному тренеру сборной России Валерию Карпину. Пресс-служба национальной команды поздравила специалиста с днём рождения.
Поздравляем главного тренера и экс-игрока сборной России с днём рождения!
Желаем Валерию Георгиевичу крепчайшего здоровья, вдохновения, семейного благополучия и ярких побед.
планеты - Тренер Сборной России Карпин Валерий Георгиевич желаем,чтобы,
когда нибудь закончилась эта история и мы всем подъездом,домом,страной.хором,громко крикнули" Вперёд Россия!!!"...https://youtu.be/P_QR3yRkSYw?si=BWRydlirxSTUm55_
планеты - Тренер Сборной России Карпин Валерий Георгиевич желаем,чтобы,
когда нибудь закончилась эта история и мы всем подъездом,домом,страной.хором,громко крикнули" Вперёд Россия!!!"...