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Сборная России поздравила с днём рождения Валерия Карпина

вчера, 09:59

Сегодня, 2 февраля, 55 лет исполнилось главному тренеру сборной России Валерию Карпину. Пресс-служба национальной команды поздравила специалиста с днём рождения.

Поздравляем главного тренера и экс-игрока сборной России с днём рождения!

Желаем Валерию Георгиевичу крепчайшего здоровья, вдохновения, семейного благополучия и ярких побед.

Сборная России поздравила с днём рождения Валерия Карпина

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:55
Поздравляем главного тренера и экс-игрока сборной России с днём рождения!
Желаем Валерию Георгиевичу крепчайшего здоровья, вдохновения, семейного благополучия и ярких побед.

- Валерий Георгиевич - присоединяюсь к поздравлениям! Я всего лишь на 1 год моложе Вас, но с удовольствием ходил на матчи Воронежского Факела в 1989 году, где вы играли левого полузащитника. Я был студентом 2- курса ВПИ (уже после армии), и мы с мужиками всегда сидели на Центральной трибуне, практически в центре, ряд 8-10. Самые козырные места. Мы их покупали заранее и "по-блату"! И когда мы, нашей студенческой "кодлой" кричали: Валера - вперёд, и Вы махали нам рукой! Нам офигенно нравилась Ваша игра, мы даже и не подозревали, кем вы потом станете. Удачи в Ростове, и в сборной!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ shur (раскрыть)
вчера в 14:24
По иронии судьбы потом под эту переделанную песню чествовали тренера, который сделал то, что Валера не успел))

DXTK
DXTK ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 13:48, ред.
Если ему 55 а выглядит на 45 видно что Карпин не напрягался всю жизнь, был футболистом и тренером стал, живет в удовольствие, ведь не у станка на заводе работает, так что до пенсии еще далеко.

PS А так с ДР поздравить Геориевича можно, и пожелать ему выиграть наконец трофей.
Deville
Deville
вчера в 13:43
Валерия Георгиевича можно и поздравить, 55 это почти юбилей!!!
shur
shur
вчера в 13:38, ред.
...непобедимый, непознавший горечи поражений от отборочных игр,ни разу не ездевший на ОИ, ЧЕ, ЧМ, счастливийший из тренеров
планеты - Тренер Сборной России Карпин Валерий Георгиевич желаем,чтобы,
когда нибудь закончилась эта история и мы всем подъездом,домом,страной.хором,громко крикнули" Вперёд Россия!!!"...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:45
Валерия Георгиевича с Днём Рождения!
Здравия на многие лета!
Удачи Ростову!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:52
С днем рождения, ёпт!)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:41
К Валерию можно по-разному относиться как к тренеру, но никто не отменит, что он отличный мотиватор, говорит то, что думает и то, о чём другие трусливо молчат, яркая и интересная личность.
wfrvc6m94835
wfrvc6m94835
вчера в 10:14
С днём рождения! Цифры хорошие!!!!
drug01
drug01
вчера в 10:13
Пусть будет больше побед во всём!!!
58u34zrbbjx2
58u34zrbbjx2
вчера в 10:08
Валеру с Днюхой, желаю ему доработать до официальных матчей
yj4e6gdubrwk
yj4e6gdubrwk ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 10:03
Так в день сурка родился!
112910415
112910415
вчера в 10:01
тренер времён безвременья ...
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