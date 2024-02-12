Бывшему футболисту «Локомотива» Дмитрию Лоськову исполнилось 50 лет. Сейчас бывший хавбек работает в тренерском штабе «красно-зеленых».
В составе «железнодорожников» Лоськов дважды становился чемпионом России, 4 раза брал национальный Кубок.
Экс-хавбек также выступал за «Ростсельмаш» и «Сатурн». Помимо этого, Лоськов провел 25 матчей за сборную России.
P.S. Рыбина конечно у него в руках... - я бы такого мегалодона побоялся "нянчить" ! )
P.S. Рыбина конечно у него в руках... - я бы такого мегалодона побоялся "нянчить" ! )
...Одна из Лучших Пушек России!!! С Юбилеем!!!
...Одна из Лучших Пушек России!!! С Юбилеем!!!
Один из немногих, кто верой и правдой, пытался сделать из Локомотива Бронепоезд!)
Один из немногих, кто верой и правдой, пытался сделать из Локомотива Бронепоезд!)