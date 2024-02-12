Дмитрию Лоськову исполнилось 50 лет

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вчера, 10:42

Бывшему футболисту «Локомотива» исполнилось 50 лет. Сейчас бывший хавбек работает в тренерском штабе «красно-зеленых».

В составе «железнодорожников» Лоськов дважды становился чемпионом России, 4 раза брал национальный Кубок.

Экс-хавбек также выступал за «Ростсельмаш» и «Сатурн». Помимо этого, Лоськов провел 25 матчей за сборную России.