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Дмитрию Лоськову исполнилось 50 лет

вчера, 10:42

Бывшему футболисту «Локомотива» Дмитрию Лоськову исполнилось 50 лет. Сейчас бывший хавбек работает в тренерском штабе «красно-зеленых».

В составе «железнодорожников» Лоськов дважды становился чемпионом России, 4 раза брал национальный Кубок.

Экс-хавбек также выступал за «Ростсельмаш» и «Сатурн». Помимо этого, Лоськов провел 25 матчей за сборную России.

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31 декабря 2023Вадим Багров в блоге Модный разговорКомментарии4
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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:21, ред.
Особо не помню о его футбольных подвигах, - как то так получилось, что Дима, как футболист, мимо меня прошёл... Однако судя по местным комментам от бывалых и шарящих в футболе, присоединяюсь к поздравлениям.

P.S. Рыбина конечно у него в руках... - я бы такого мегалодона побоялся "нянчить" ! )
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 21:50
Почти через день у выдающихся игроков России//СССР дни рождения. Каждых будем поздравлять?
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:56
С Днем рождения, легенда!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:33
Да, Дружище- это, тот, гол Лоськова- со штрафного!!!
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:31
С днём Рождения Дмитрий! Здоровья и семейного Благополучия!
shur
shur
вчера в 19:28

...Одна из Лучших Пушек России!!! С Юбилеем!!!
Хиромант
Хиромант
вчера в 15:50
- С Юбилеем! Счастья, здоровья, удачи! Пора бы уже и самому возглавить какой-либо клуб, и вывести его в РПЛ! Вот это было бы действительно - СУПЕР!
therapy
therapy ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:54, ред.
Он знал куда отдать мяч и кому, очень хорошо видел поле и читал игру.
therapy
therapy ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:53
Команда была убойная, сейчас она молодая, но боевая. Спасбо Лоськову и Пашинину, что таскют молодежь.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:52
Я помню Диму еще по играм в Ростове. Он показал, что игроки высокого уровня могут появляться не только в Москве. Очень умно играл.
Capral
Capral ответ therapy (раскрыть)
вчера в 12:39
Гол, в ворота Динамо, со штрафного, в 2011-м, до сих пор помню! Лоськова- с Юбилеем!
112910415
112910415
вчера в 12:30
Лоськов крутой, уважаемый Мастер !
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:30
Поздравляем Лоськова с днем рождения,крепкого здоровья!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:22
Не грех поздравить Лоськова с полтинником, что и делаю(ем)
Один из немногих, кто верой и правдой, пытался сделать из Локомотива Бронепоезд!)
therapy
therapy
вчера в 12:05
Лосю здоровья и здоровья, какой Семин создал тандем Лоськов-Сычев...Первый засчет передачи, второй засчет скорости. Да и какие штрафные Дмитрий исполнял.
fxtt9a2ygt5w
fxtt9a2ygt5w
вчера в 11:40
Ну что юбилей как никак.... а кажется вот только только закончил играть...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:53
Круглая дата!)) Поздравляю!! Хороший был игрок
Гость
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