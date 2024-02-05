Криштиану Роналду исполнилось 39 лет

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вчера, 09:58

Нападающему клуба «Аль-Наср» исполнилось 39 лет.

Португалец 5 раз выиграл Лигу чемпионов, трижды брал титул чемпиона АПЛ , дважды — в Ла Лиге и Серии А. В составе сборной Португалии игрок становился чемпионом Европы.

На счету Роналду 5 «Золотых мячей».