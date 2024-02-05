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Криштиану Роналду исполнилось 39 лет

вчера, 09:58

Нападающему клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду исполнилось 39 лет.

Португалец 5 раз выиграл Лигу чемпионов, трижды брал титул чемпиона АПЛ, дважды — в Ла Лиге и Серии А. В составе сборной Португалии игрок становился чемпионом Европы.

На счету Роналду 5 «Золотых мячей».

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Все комментарии
амурец
амурец ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 00:06
Ну теперь я вас просветил?
vitya valdes
vitya valdes ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 21:25
Присоединяюсь к поздравлениям, все четко и по делу сказано! Криштиану Роналду - это и есть футбол. Буду внукам рассказывать, что видел своими глазами его игру, был свидетелем его величайшей карьеры!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ амурец (раскрыть)
вчера в 19:11
Базару нет🤝
Месси и рядом с бразилом не стоял! И как я их мог вообще сравнить, сам понять не могу
амурец
амурец ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 16:49
Он лучше Месси
shur
shur
вчера в 16:45
...как красиво 5 ЗМ соответственно 5 ЛЧ и этим всё сказано, спасибо за тот искрамётный футбол.голы, эмоции с Днём Рождения...!!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:29
И снова рекорд! Как единственный футболист, которому после 38 стукнуло сразу 39! гыгы
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 14:32
Ну, не знаю. Всё для СОВРЕМЕННОГО футбола есть у Де Брюйне. Ней больше про понты. а современный футбол это математика.
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 14:24
Пора на бровку сборной Португалии у него "так получается завешать чемпионаты на мажорной ноте
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 13:21
У него было все, кроме профессионализма и дисциплины.
Я действительно считаю, что по таланту он не уступал Месси, просто, как заметил один болельщик здесь, у бразильцев в крови все эти тусовки, карнавалы и все остальная ерунда. Плюс у Неймара жадный папашка, который поспособствовал его уходу из Барселоны.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:17, ред.
Искренние поздравления. Выдающийся футболист современности, с которым может сравниться лишь Месси. Может кому - то нравиться, кому - то нет, но разве дело в этом ?... Футбольные качества - супер во всех ипостасях.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 13:00
вы все ведетесь на футбольный фристайл. Но вот скорость с годами у нея стала ниже, атлетизма не было, особого понимания игры тоже. Это продвинутый куарежма. А чтобы стать легендой нужна дисциплина, рост над собой-любимым
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ Alhunah (раскрыть)
вчера в 12:53
Не по зубам.
Rattlehead
Rattlehead ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 12:52
Там дело не столько в гонке за деньгами, сколько в отсутствии профессионализма и дисциплины, что весьма характерно для бразильцев. Тот же Роналду уже всем всё давно доказал и финансово обеспечил семью на несколько поколений вперёд, а до сих пор максимально дисциплинирован.
AgamagA_____
AgamagA_____
вчера в 12:51
С днём рождения, Неймар! Игроку исполнилось 32 года.
дурман
дурман
вчера в 12:18
Роналду оставил след в мировом футболе, профессионал,
один из лучших
Sкрудж
Sкрудж
вчера в 11:45
Поздравляю Криштиану , войдёт в историю благодаря своим рекордам и футбольному долголетию. А ещё спасибо ему за достойную борьбу с Месси , хоть он её и проиграл. Но это пятнадцатилетнее противостояние сделало их обоих лучше .
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 11:45
С Днем рождения, Рон!!!
112910415
112910415
вчера в 11:41
легендарный, как ни крути !
амурец
амурец
вчера в 10:59
все таки молодец, уже лет столько, а всё еще играет и не плохо играет
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 10:51
Сегодня день рождения у ещё одного футболиста, который мог достичь таких результатов)
И это Неймар.. безумно талантливый человек, но к сожалению погнался за деньгами и бездарно профукал карьеру.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 10:44, ред.
Как же время летит..
Я впервые увидел его игру на евро 2004. Пацан с брекетами, который любил исполнять разные трюки с мячом. Тогда он не был зациклен на статистике, больше фристайла было. Потом трагедия в семье, проигрыш в финале грекам.
А сейчас можно сказать почти 40 лет)
Поздравляю легендарного игрока!
gcz78v3qej55
gcz78v3qej55
вчера в 10:41
В такие годы и играет хорошо! Пример для молодых хороший!
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 10:33
С днем рождения лучшего футболиста в истории!! 🐐 Желаю долгих лет игры и новых рекордов!! 🏆🏆
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:31
Поздравляем с днем рождения!!! Отличный нападающий - это точно.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:26
Футбольный пенсионер, практически.
Alhunah
Alhunah
вчера в 10:09
А чампионом мира?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:06
В этом году можно отпраздновать)
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