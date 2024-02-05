Нападающему клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду исполнилось 39 лет.
Португалец 5 раз выиграл Лигу чемпионов, трижды брал титул чемпиона АПЛ, дважды — в Ла Лиге и Серии А. В составе сборной Португалии игрок становился чемпионом Европы.
На счету Роналду 5 «Золотых мячей».
Я действительно считаю, что по таланту он не уступал Месси, просто, как заметил один болельщик здесь, у бразильцев в крови все эти тусовки, карнавалы и все остальная ерунда. Плюс у Неймара жадный папашка, который поспособствовал его уходу из Барселоны.
Я действительно считаю, что по таланту он не уступал Месси, просто, как заметил один болельщик здесь, у бразильцев в крови все эти тусовки, карнавалы и все остальная ерунда. Плюс у Неймара жадный папашка, который поспособствовал его уходу из Барселоны.