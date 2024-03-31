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«Штутгарт» на последних минутах отыгрался в матче с «Хайденхаймом»

сегодня, 20:35
ШтутгартЛоготип футбольный клуб Штутгарт3 : 3Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)ХайденхаймМатч завершен

«Штутгарт» и «Хайденхайм» сыграли вничью в матче 27-го тура Бундеслиги (3:3).

На 41-й минуте Сехру Гуйрасси вывел хозяев поля вперёд. На 53-й Анжело Штиллер удвоил преимущество команды. Автогол Александера Нюбеля на 62-й сократил отставание гостей в счёте. На 84-й Тим Кляйндист восстановил равенство, а на 85-й оформил дубль. На 90+6-й полузащитник гостей Никола Доведан получил красную карточку. На 90+8-й Дениз Ундав сравнял счёт.

«Штутгарт» занимает 3-е место в чемпионате Германии, имея в активе 57 очков. «Хайденхайм» находится на 11-й позиции с 30 баллами.

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