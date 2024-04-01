У «Факела» худший процент передач в истории РПЛ

«Факел» стал командой с худшим процентом точных передач в истории РПЛ. В нынешнем сезоне у команды 63%.
Ранее антирекорд принадлежал «Уфе», у которой в сезоне 2015/16 было 64% точных пасов.
«Факел» стал командой с худшим процентом точных передач в истории РПЛ. В нынешнем сезоне у команды 63%.
Ранее антирекорд принадлежал «Уфе», у которой в сезоне 2015/16 было 64% точных пасов.
И вот потому, что ты пытаешься всех типа "обмануть", и нет к тебе никакого уважения и не будет. Зачем ты лжёшь, если ты такой правильный?
И вот потому, что ты пытаешься всех типа "обмануть", и нет к тебе никакого уважения и не будет. Зачем ты лжёшь, если ты такой правильный?