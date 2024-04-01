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У «Факела» худший процент передач в истории РПЛ

сегодня, 08:26

«Факел» стал командой с худшим процентом точных передач в истории РПЛ. В нынешнем сезоне у команды 63%.

Ранее антирекорд принадлежал «Уфе», у которой в сезоне 2015/16 было 64% точных пасов.

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Все комментарии
Фрунзик Мкртчан
Фрунзик Мкртчан
сегодня в 08:54
простите ребята, бога ради, не судите нас по одному человеку
6cjwktspugf6
6cjwktspugf6
сегодня в 08:52
Может и пасуют плохо, но команда точно не самая худшая в Премьер-Лиге.
diloxeh
diloxeh ответ Kenas Ter-Aristakessyan (раскрыть)
сегодня в 08:43
Снова ложь, Zawazizo твой акк.
И вот потому, что ты пытаешься всех типа "обмануть", и нет к тебе никакого уважения и не будет. Зачем ты лжёшь, если ты такой правильный?
ee732g8m6t5y
ee732g8m6t5y
сегодня в 08:37
Зато у спартака выиграл.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:29
В футбол не цифры играют)) факел явно не самая слабая команда в истории рпл)
Гость
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