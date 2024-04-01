У «Факела» худший процент передач в истории РПЛ

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сегодня, 08:26

«Факел» стал командой с худшим процентом точных передач в истории РПЛ . В нынешнем сезоне у команды 63%.

Ранее антирекорд принадлежал «Уфе», у которой в сезоне 2015/16 было 64% точных пасов.