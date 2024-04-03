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Де Дзерби высказался по поводу своего будущего

сегодня, 10:22

Главный тренер «Брайтон энд Хоув Альбион» Роберто Де Дзерби поделился мыслями относительно своего будущего.

Я горжусь тем, что являюсь тренером «Брайтона». Я знаю, что мне очень повезло работать с этими игроками, с этим клубом. На данный момент у меня есть контракт. Всё внимание сосредоточено на игре. Я действительно расслаблен, без проблем. Единственная проблема — это травмы! А не мой контракт или будущее. Я хочу поговорить с владельцем Тони Блумом и руководством клуба, чтобы понять их план. Тогда мы вместе примем решение.

Ранее сообщалось, что «Бавария» хочет пригласить Де Дзерби.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:36
Пока нет конкретных предложений, подождём лета
Neuron0025
Neuron0025 ответ shlomo (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 10:35
Никто себя не хвалит, я просто в ответ предъявляю статистику. Вы же всегда говорили про меня что "и палка стреляет раз год"? Говорили? Говорили. Настоятельно рекомендую перейти по этой ссылке, вы наверное забыли некоторые вещи, со всеми бывает, я не критикую вас за это. Вот поэтому напоминаю.

https://www.soccer.ru/news/1371170
pvuxqwgtcc25
pvuxqwgtcc25 ответ shlomo (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 10:34
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 10:27
    Какая еще Бавария?
    Вон Тухель тоже думал...
    Вещий
    Вещий
    сегодня в 10:24
    Пусть остается в Брайтоне... пока все у него там получается.
    Гость
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