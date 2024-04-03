Де Дзерби высказался по поводу своего будущего

Главный тренер «Брайтон энд Хоув Альбион» поделился мыслями относительно своего будущего.

Я горжусь тем, что являюсь тренером «Брайтона». Я знаю, что мне очень повезло работать с этими игроками, с этим клубом. На данный момент у меня есть контракт. Всё внимание сосредоточено на игре. Я действительно расслаблен, без проблем. Единственная проблема — это травмы! А не мой контракт или будущее. Я хочу поговорить с владельцем Тони Блумом и руководством клуба, чтобы понять их план. Тогда мы вместе примем решение.