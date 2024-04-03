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Форвард «Ростова» Роналдо: «Ни за какие деньги не сменю фамилию на Месси»

сегодня, 11:52

Нападающий «Ростова» Роналдо ответил на вопрос, готов ли он изменить свою фамилию на Месси.

Сменить мою нынешнюю фамилию на Месси? Нет! Я ни за какие деньги в мире не сделаю это. За 10 млн евро? Нет! Я — Роналдо.

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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:05
Смени.
Получи 10 лямов и через месяц верни прежнюю))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:59
Кому это надо вообще?)
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