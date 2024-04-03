Форвард «Ростова» Роналдо: «Ни за какие деньги не сменю фамилию на Месси»

Нападающий «Ростова» Роналдо ответил на вопрос, готов ли он изменить свою фамилию на Месси.
Сменить мою нынешнюю фамилию на Месси? Нет! Я ни за какие деньги в мире не сделаю это. За 10 млн евро? Нет! Я — Роналдо.
Нападающий «Ростова» Роналдо ответил на вопрос, готов ли он изменить свою фамилию на Месси.
Сменить мою нынешнюю фамилию на Месси? Нет! Я ни за какие деньги в мире не сделаю это. За 10 млн евро? Нет! Я — Роналдо.
Получи 10 лямов и через месяц верни прежнюю))
Получи 10 лямов и через месяц верни прежнюю))