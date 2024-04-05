Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМолодёжьИспания. Примера 2023/2024

Ямаль оценил возможность своего выступления на Евро и Олимпиаде

сегодня, 08:39

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль полагает, что ему не следует перегружать себя участием сразу и на Евро-2024, и на Олимпиаде.

Было бы неправильно сыграть на обоих турнирах, поскольку с самого начала я старался не перегружать себя и не играть слишком много, нет смысла принимать участие в обоих турнирах.

Но, разумеется, если будет нужно, я поеду. Играть за Испанию – это мечта.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сын Аршавина забил гол за юниорскую команду «Спартака» ударом с углового
01 апреля Видео
Слухи16-летний футболист хочет покинуть «Реал» из-за отношения клуба к себе
30 марта
СлухиЭндрик готов пропустить часть отпуска, чтобы присоединиться к «Реалу»
30 марта
На «Сантьяго Бернабеу» устроили овацию игроку «Барселоны». Сборная Испании – загадка Евро-2024
27 мартаВадим Багров в блоге Командный духКомментарии4
Сын Роналдиньо провёл тренировку с основной командой «Барселоны»
22 марта
«Реал» и «Барселона» захватили новых Роналду и Месси. Вундеркинды выбирают большие клубы
20 мартаВадим Багров в блоге Футбольный СкаутКомментарии6
Сортировать
Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 11:08
Скорее всего на Евро поедет ведь он уже в основу сборной попадает.
112910415
112910415
сегодня в 10:06, ред.
мыслит разумно, молодец !
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:53
Пацан здраво рассуждает. Загнать себя не сложно
2jpfknn97c8x
2jpfknn97c8x
сегодня в 09:41
Выбор сделает в пользу ЕВРО.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 09:09
"Было бы неправильно сыграть на обоих турнирах, поскольку с самого начала я старался не перегружать себя и не играть слишком много, нет смысла принимать участие в обоих турнирах".

Если Ламин Ямаль это понимает в 16 лет, значит у этого парня большое будущее. Многие люди в этом возрасте перегружают себя физическими нагрузками и к 25-30 годам уже не могут играть на высшем уровне. Сеск Фабрегас - яркий пример игрока второго типа. Если Ламин будет придерживаться этого плана, он может стать звездой мирового футбола. Главное, что он не эгоистичен и играет на команду, отдает голевые передачи и очень зрело видит футбольное поле.

На Евро будет другой уровень, но Олимпиада в самый раз. Он себя проявит, может быть, даже выиграет золото, кто знает. «Барселоне» необходимо сохранить этого игрока и ни при каких обстоятельствах не продавать его. И конечно, «Барселоне» нужны хорошие спортивные врачи, чтобы Ламин не оказался в таком же состоянии, как Ансу Фати.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 