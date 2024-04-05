Ямаль оценил возможность своего выступления на Евро и Олимпиаде

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль полагает, что ему не следует перегружать себя участием сразу и на Евро-2024, и на Олимпиаде.
Было бы неправильно сыграть на обоих турнирах, поскольку с самого начала я старался не перегружать себя и не играть слишком много, нет смысла принимать участие в обоих турнирах.
Но, разумеется, если будет нужно, я поеду. Играть за Испанию – это мечта.
Если Ламин Ямаль это понимает в 16 лет, значит у этого парня большое будущее. Многие люди в этом возрасте перегружают себя физическими нагрузками и к 25-30 годам уже не могут играть на высшем уровне. Сеск Фабрегас - яркий пример игрока второго типа. Если Ламин будет придерживаться этого плана, он может стать звездой мирового футбола. Главное, что он не эгоистичен и играет на команду, отдает голевые передачи и очень зрело видит футбольное поле.
На Евро будет другой уровень, но Олимпиада в самый раз. Он себя проявит, может быть, даже выиграет золото, кто знает. «Барселоне» необходимо сохранить этого игрока и ни при каких обстоятельствах не продавать его. И конечно, «Барселоне» нужны хорошие спортивные врачи, чтобы Ламин не оказался в таком же состоянии, как Ансу Фати.
Если Ламин Ямаль это понимает в 16 лет, значит у этого парня большое будущее. Многие люди в этом возрасте перегружают себя физическими нагрузками и к 25-30 годам уже не могут играть на высшем уровне. Сеск Фабрегас - яркий пример игрока второго типа. Если Ламин будет придерживаться этого плана, он может стать звездой мирового футбола. Главное, что он не эгоистичен и играет на команду, отдает голевые передачи и очень зрело видит футбольное поле.
На Евро будет другой уровень, но Олимпиада в самый раз. Он себя проявит, может быть, даже выиграет золото, кто знает. «Барселоне» необходимо сохранить этого игрока и ни при каких обстоятельствах не продавать его. И конечно, «Барселоне» нужны хорошие спортивные врачи, чтобы Ламин не оказался в таком же состоянии, как Ансу Фати.