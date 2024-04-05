Ямаль оценил возможность своего выступления на Евро и Олимпиаде

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании полагает, что ему не следует перегружать себя участием сразу и на Евро-2024, и на Олимпиаде.

Было бы неправильно сыграть на обоих турнирах, поскольку с самого начала я старался не перегружать себя и не играть слишком много, нет смысла принимать участие в обоих турнирах.

Но, разумеется, если будет нужно, я поеду. Играть за Испанию – это мечта.