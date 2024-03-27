На «Сантьяго Бернабеу» устроили овацию игроку «Барселоны». Сборная Испании – загадка Евро-2024

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вчера, 17:54

Школьник Ямаль удостоился высшей чести.

Ямаль пережил опыт Марадоны, Роналдиньо и Месси

Фанаты «Реала» устраивали овации легендарным футболистам «Барселоны» в Эль Класико. А теперь очередь юного вингера «блаугранас» в составе сборной Испании. На стадионе были не только болельщики «сливочных». И когда тренер де ла Фуэнте менял вингера каталонцев на 92-й минуте матча, то тысячи болельщиков на огромном стадионе поднялись со своих мест и аплодировали школьнику, которому всего шестнадцать лет.

Недавно шутили, что Ямаль пропустил один из матчей из-за теста по математике на следующий день. Но всем плевать на оценки Ламина, даже его родителям, хотя на словах будут выступать за окончание средней школы. Растет звезда футбола. «Барселона» уже платит 32 тысячи евро в неделю, или 1.7 млн евро в год. Пацан заработал пенальти – симулировал, хотя коленом и зацепился за соперника, и отдал пас в товарищеской игре.

Даже не победили. Не рано ли Ямаля превозносят? Как правильно отмечают критики подхода в стиле «Тик-Ток», Ансу Фати был в юности более состоятельным игроком с сильным ударом без замаха и лучшим выбором позиции перед воротами. А теперь Ансу в «Брайтоне», травмы мешают заскочить в поезд величия. Желаем Ямалю здоровья и успехов, но ребенку всего 16 лет. Даже видно, когда пытается надевать маску взрослого.

Важно не загонять парня. Хави и следующий тренер «Барселоны» должны оставлять его время от времени на скамейке, чтобы связки спокойно развивались. Ямалю рано давать «десятку» в «Барселоне», ведь это сразу сравнение с Месси. Также важно оградить его родителей от переговоров с ПСЖ . Семья уже сделала ошибку, когда взяла 3 миллиона евро от агента Мендеша, чтобы тот мог представлять игрока после совершеннолетия.

Понятно, что африканским мигрантам хочется сразу гарантировать счастливое финансовое будущее семьи. Но отдавать судьбу такого таланта в руки бывшего агента Роналду – ошибка. Португалец захочет отбить деньги, что плохо для Ямаля, «Барселоны» и сборной Испании. А вот то, что Ламин уступает юному Фати, даже хорошо. Значит, может развиваться спокойнее. Месси и Роналду добавляли в результативности постепенно. Стабильность важнее высоты прыжка в дебюте.

Сборная Испании стала фаворитом Евро второго эшелона

Пока все восторгались Ямалем, сборная Испании дома пропустила от неоднозначной команды Бразилии. У них свой юный герой – форвард «Реала» Эндрик снова отличился забитым мячом. Ещё один акселерат, но этот намного взрослее, чем Ямаль. Пока Ламин играет с двухлетним братиком, у Эндрика взрослые игры. Например, на «Уэмбли», где стал самым молодым автором гола, бразилец вспоминал Чарльтона.

Человек 2006 года рождения знает сэра Бобби Чарльтона. Эндрик хитрый, у него много программных заявлений, которые даже взрослые Месси и Роналду давать не умели. И сборной Испании под управлением Энрике на ЧМ -2022 и после смены тренера не хватает как раз такого рационального подхода. Подобный метод был у Висенте Дель Боске на ЧМ -2010. У испанцев всегда полно талантов, но где гармония?

Хави, Бускетс, Иньеста, Хаби Алонсо, Пуйоль, Рамос и Вилья были зрелыми мастерами после победы Испании на Евро-2008. А сейчас у «Красной фурии» больше проблем. Например, специально оставили на десерт упоминание Касильяса. Де Хеа не стал наследником Икера, до сих пор нет своего Доннаруммы. Голкиперы неплохие, не будем на них грешить. Но кто из всех подойдет для финалов Лиги чемпионов? Никто.

Кепа проиграл борьбу Лунину в «Реале». У Давида Райи из «Арсенала» в 28 лет мало предметного международного опыта. Ремиро и Симон привлечены в сборную Испании из «Реала Сосьедад» и «Атлетика». Скромнее выглядит оборона с Ле Норманом и Ляпортом. Убийственного латераля «Байера» Гримальдо ещё нужно интегрировать в схемы, а Карвахаля важно подстраховать на случай травм. Хватает Симона и Мораты, чтобы не сравнивать этот состав с великим прошлым. Даже Родри мог сидеть на лавке «Красной фурии» с молодым Бускетсом, хотя хавбек «горожан» — лидер сборной.

Симбиоз опытных и молодых – козырь команды Испании

Кто думал, что Испания вылетит на ЧМ -2018 от России? Но «Красная фурия» начала разваливаться, потеряв тренеров-педагогов, вроде Арагонеса и Дель Боске. Также в коллективе вечных чемпионов из «Реала» и «Барселоны» сформировались кланы. Были балагуры, которые раньше смешили, а затем начали раздражать своими розыгрышами, вроде закрывания молодых игроков в туалете, как делали Рамос, Пике и Рейна.

Сейчас Испанию легко спровоцировать, что вчера успешно делал Винисиус. Например, локтем со спины толкнул Ляпорта, ожидая ответного толчка. Также бразильский вингер «Реала», который на днях плакал после вопроса про расизм, устроил перепалку, высмеивая Морату и компанию. Хотя изначально позиция Винисиуса верная – расизм недопустим, можно согласиться с Донато, бразильцем из сборной Испании, что звезда «Реала» манипулирует.

Проблема существует, она серьезная, но провокации Винисиуса это факт, как расистские оскорбления игрока. Снова возвращаемся к вопросам взросления. Центральная тема разговора о сборной, где есть 16-летний Ямаль и 34-летний форвард «Реала» Хоселу. Теоретически годится в отцы вингеру «Барселоны», старше на восемнадцать лет. И если тренер Де ла Фуэнте создаст баланс между талантами и опытом, то выступят на Евро удачно.

Вот только жребий у них жесткий. Попали в группу с Италией, Хорватией и Албанией. Надо выбраться в плей-офф, а там в случае первого места можно по втором раунде встретить Германию. Вот и проверим, чье взросление пройдет лучше, ведь Нагельсманн тоже обновляет команду, привлекая молодых ребят.