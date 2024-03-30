Эндрик готов пропустить часть отпуска, чтобы присоединиться к «Реалу»

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сегодня, 08:43

Нападающий клуба «Палмейрас» готов пожертвовать частью отпуска, чтобы как можно скорее присоединиться к «Реалу».

Футболист не сможет присоединиться к испанской команде до 21 июля — именно тогда ему исполнится 18 лет. Первую часть предсезонных сборов он пропустит.

В случае вызова Эндрика на Кубок Америки ситуация для игрока станет еще более непростой: если сборная Бразилии не дойдет до полуфинала турнира (матчи состоятся 9-10 июля), то футболисту придется полететь с «Реалом» в США , либо отправиться в отпуск. «Сливочные» сообщили, что все игроки, задействованные на Евро и Кубке Америки не примут участие в турне.

Эндрик хочет сократить свой отпуск, чтобы поскорее прибыть в расположение «Реала», однако пока что неизвестно, согласится ли клуб на сокращение отпуска игрока.