Эндрик готов пропустить часть отпуска, чтобы присоединиться к «Реалу»

Нападающий клуба «Палмейрас» Эндрик готов пожертвовать частью отпуска, чтобы как можно скорее присоединиться к «Реалу».
Футболист не сможет присоединиться к испанской команде до 21 июля — именно тогда ему исполнится 18 лет. Первую часть предсезонных сборов он пропустит.
В случае вызова Эндрика на Кубок Америки ситуация для игрока станет еще более непростой: если сборная Бразилии не дойдет до полуфинала турнира (матчи состоятся 9-10 июля), то футболисту придется полететь с «Реалом» в США, либо отправиться в отпуск. «Сливочные» сообщили, что все игроки, задействованные на Евро и Кубке Америки не примут участие в турне.
Эндрик хочет сократить свой отпуск, чтобы поскорее прибыть в расположение «Реала», однако пока что неизвестно, согласится ли клуб на сокращение отпуска игрока.
Летом «сливочные» в рамках предсезонной подготовки сыграют на товарищеском турнире в США с 27 июля по 6 августа, в соревновании также примут участие «Барселона», «Манчестер Сити», «Челси» и «Милан».