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«Рейнджерс» и «Селтик» сыграли вничью, в матче 6 голов

вчера, 17:14
РейнджерсЛоготип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)3 : 3Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)СелтикМатч завершен

«Рейнджерс» сыграл вничью с «Селтиком» в матче 32-го тура шотландской Премьер-Лиги (3:3).

На 1-й минуте Даидзен Маеда вывел гостей вперёд. Мэттью О'Райли на 34-й удвоил преимущество команды, реализовав пенальти. Джеймс Тавернье на 55-й сократил отставание хозяев поля в счёте, забив с одиннадцатиметрового удара. Абдалла Сима на 86-й восстановил равенство. Адам Ида на 88-й забил 3-й мяч «кельтов». «Джерс» отыгрались на 90+3-й — забитым мячом отличился Рабби Матондо.

«Рейнджерс» занимает 2-е место в чемпионате Шотландии, имея в активе 74 очка. «Селтик» возглавляет таблицу, у команды 75 баллов.

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Все комментарии
v6ez4uc2x7bb
v6ez4uc2x7bb
вчера в 20:45
Такой счёт точно никто не угадал.
матос
матос
вчера в 19:53
Дерби Старой фирмы удалось!
112910415
112910415
вчера в 17:52
до чего же обидная концовка !
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 17:28
Правый защитник Рейнджерс Тавернье забил уже 16-ый гол и занимает второе место в списке лучших бомбардиров. Многие форварды позавидуют такой статистике.
shlomo
shlomo
вчера в 17:18
Чуть чуть не доиграли до победы.... нужно было выставлять двухэтажный автобус и всей командой стоять в воротах до последней секунды матча.
Гость
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