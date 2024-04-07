«Рейнджерс» и «Селтик» сыграли вничью, в матче 6 голов

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вчера, 17:14

«Рейнджерс» сыграл вничью с «Селтиком» в матче 32-го тура шотландской Премьер-Лиги (3:3).

На 1-й минуте Даидзен Маеда вывел гостей вперёд. Мэттью О'Райли на 34-й удвоил преимущество команды, реализовав пенальти. Джеймс Тавернье на 55-й сократил отставание хозяев поля в счёте, забив с одиннадцатиметрового удара. Абдалла Сима на 86-й восстановил равенство. Адам Ида на 88-й забил 3-й мяч «кельтов». «Джерс» отыгрались на 90+3-й — забитым мячом отличился Рабби Матондо.

«Рейнджерс» занимает 2-е место в чемпионате Шотландии, имея в активе 74 очка. «Селтик» возглавляет таблицу, у команды 75 баллов.