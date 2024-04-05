«Фенербахче» собирается сорвать матч за Суперкубок Турции

«Фенербахче» планирует сорвать матч Суперкубка Турции с «Галатасараем». Игра должна состояться 7 апреля.
«Фенербахче» сообщил, что выпустит на игру девять футболистов из команды U19, а потом трое из них покинут поле. Главный тренер команды Исмаил Картал не посетит предматчевую пресс-конференцию. «Галатасарай» намерен выставить полный состав.
Причиной такого поведения «Фенербахче» стала массовая драка после матча с «Трабзонспором».
И всё это бестолку.
И всё это бестолку.
А если просто не выйти на матч, то получат штраф, а платить они не готовы....
А если просто не выйти на матч, то получат штраф, а платить они не готовы....
По-другому нельзя выразить свою позицию?
По-другому нельзя выразить свою позицию?