«Фенербахче» собирается сорвать матч за Суперкубок Турции

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сегодня, 12:35

«Фенербахче» планирует сорвать матч Суперкубка Турции с «Галатасараем». Игра должна состояться 7 апреля.

«Фенербахче» сообщил, что выпустит на игру девять футболистов из команды U19, а потом трое из них покинут поле. Главный тренер команды не посетит предматчевую пресс-конференцию. «Галатасарай» намерен выставить полный состав.

Причиной такого поведения «Фенербахче» стала массовая драка после матча с «Трабзонспором».