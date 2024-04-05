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«Фенербахче» собирается сорвать матч за Суперкубок Турции

сегодня, 12:35
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)-:-Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче07.04.2024 в 21:30 Не начался

«Фенербахче» планирует сорвать матч Суперкубка Турции с «Галатасараем». Игра должна состояться 7 апреля.

«Фенербахче» сообщил, что выпустит на игру девять футболистов из команды U19, а потом трое из них покинут поле. Главный тренер команды Исмаил Картал не посетит предматчевую пресс-конференцию. «Галатасарай» намерен выставить полный состав.

Причиной такого поведения «Фенербахче» стала массовая драка после матча с «Трабзонспором».

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 14:04
Интересно, а чего, кроме технического поражения, они добьются? И потом, если они хотят таким образом сорвать матч, то зачем они заранее об этом сообщают?
btsk7gfqfetb
btsk7gfqfetb
сегодня в 14:03
Добьются технического поражения, штрафа и дисквалификации.
И всё это бестолку.
Аксинья
Аксинья ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 13:53
Карпину больше и выставлять было некого, поскольку оба состава "Ростова" были на карантине и отказаться от игры он не мог поскольку господа ПряТкин и К могли наказать вплоть до опуска клуба в пердив. И только после этой игры наши чинуши-толстолобики ввели что карантин по ковиду является фас-мажорным обстоятельством и максимальное наказание техническое поражение. Ну а у "Фенера" совсем иная причина.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:29
Оставит на поле 6 пацанов отдуваться???
А если просто не выйти на матч, то получат штраф, а платить они не готовы....
adekvat
adekvat
сегодня в 13:17
Бунт на карабле, получат штрафы и успокоятся.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 13:15
То же самое хотел написать, Карпин тоже выставлял показательно молодёжь, в итоге 0-10 они, что ли, проиграли. Но детьми прикрываться - это разве по-мужски? Будет у них тоже опыт 0-15 и детские травмы.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 13:03
Зачем подставлять молодых?
По-другому нельзя выразить свою позицию?
shlomo
shlomo
сегодня в 12:56
Непонятно.... врубят технарь и кому будет хуже?
Гость
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