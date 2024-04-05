Гоцука дисквалифицировали на три матча Премьер-Лиги

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук дисквалифицирован на три матча РПЛ за грубый фол на нападающем «Балтики» Джоэле Фамейе. Глава КДК РФС Артур Григорьянц дал комментарий по теме.
Рассмотрели удаление Гоцука на 85-й минуте матча, в протоколе было сказано, что удаление за серьезное нарушение правил. «Балтика» обратилась с заявлением, что Гоцук нанес травму Фамейе, клуб попросил дисквалифицировать на четыре матча с возможностью увеличения [срока отстранения]. «Балтика» предоставила все справки, снимки МРТ с указанием диагноза, мы изучили все документы.
Представители «Балтики», «Пари НН» и Гоцук приняли участие в заседании, футболист сказал, что нарушение было по неосторожности. КДК РФС принял решение за грубую игру с травмой дисквалифицировать Гоцука на три матча РПЛ, если лицо, которому нанесена травма, не сможет принять участие в матчах по истечении 15 дней после матча, то к Гоцуку будет применена дополнительная санкция в виде дисквалификации.