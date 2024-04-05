Гоцука дисквалифицировали на три матча Премьер-Лиги

Защитник «Пари НН» дисквалифицирован на три матча РПЛ за грубый фол на нападающем «Балтики» . Глава КДК РФС дал комментарий по теме.

Рассмотрели удаление Гоцука на 85-й минуте матча, в протоколе было сказано, что удаление за серьезное нарушение правил. «Балтика» обратилась с заявлением, что Гоцук нанес травму Фамейе, клуб попросил дисквалифицировать на четыре матча с возможностью увеличения [срока отстранения]. «Балтика» предоставила все справки, снимки МРТ с указанием диагноза, мы изучили все документы.