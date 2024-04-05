В «Трабзонспоре» отреагировали на санкции Турецкой футбольной федерации

В «Трабзонспоре» прокомментировали решение Турецкой футбольной федерации наказать клуб за беспорядки в игре с «Фенербахче» (2:3).

Последствия процесса, произошедшего после матча с «Фенербахче» и призванного задушить не только «Трабзонспор», но и целый город культурой линчевания, на данный момент трудно определить. Санкции, объявленные Турецкой футбольной федерацией, не соответствуют ни правилам, ни логике, ни морали. У нас не осталось ни малейшей капли доверия ни к президенту федерации, ни к его помощникам, ни к сообществу арбитров, которое работает в интересах узких групп.

Увы, сейчас даже люди, качественно выполняющие свою работу, либо стали частью этой системы, либо молчат, боясь за свою карьеру. Еще раз отметим, мы не были и не станем частью этого процесса! Президент федерации и его команда, глядя в глаза всей нации, разрушают любовь к футболу миллионов наших граждан, посеяли семена раздора в обществе и на сегодняшний день полностью потеряли контроль над происходящим.

Единственный способ выбраться из этой глубокой ямы – все без исключения, занимающие ответственные должности, в первую очередь президент Турецкой футбольной федерации, обязаны подать в отставку.