Генеральный директор «Пари НН» рассказал о состоянии здоровья Марадишвили

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о состоянии здоровья травмированного полузащитника нижегородцев Константина Марадишвили.
Проводим медицинский консилиум, смотрим на его травму, оцениваем, сошёл ли отёк. Если отёк сойдёт, мы обязательно сделаем сегодня МРТ. Если нет, перенесём на завтра.
Ранее о состоянии здоровья Марадишвили высказался главный тренер «Пари НН» Сергей Юран.
К тому же, вы не предоставили никаких доказательств, говорить можно всё что угодно.
Прекращайте флуд в теге, уважаемый архитектор.
К тому же, вы не предоставили никаких доказательств, говорить можно всё что угодно.
Прекращайте флуд в теге, уважаемый архитектор.
Армянский никчемыш...) Я уважаемый архитектор и востребован во многих странах Европы. Я представляю статус таких людей, которые это такое пишут
Вот если бы я напишу "русскогнус" - это будет считаться троллингом тоже? Я думаю такой коммент будет удален.
Армянский никчемыш...) Я уважаемый архитектор и востребован во многих странах Европы. Я представляю статус таких людей, которые это такое пишут
Вот если бы я напишу "русскогнус" - это будет считаться троллингом тоже? Я думаю такой коммент будет удален.
Почему этот комментарий не удаляется? Он постоянно использует эту смесь слов — швейцмянцу (швейц)арец - ар(мян)
Это прямое оскорбление в мой адрес. Он даже один раз написал где-то - армянский никчемыш ,имея в виду меня. Вы советуете мне не отвечать? ОК - не буду. Так примите меры, только так можно его остановить.
пару недель назад говорили что я сам себя ставлю лайки - даже не понимают мои мотивы... Теперь когда умные и уважаемые люди на моей стороне - придумал что-то новенькое.
Почему этот комментарий не удаляется? Он постоянно использует эту смесь слов — швейцмянцу (швейц)арец - ар(мян)
многоликому швейцмянцу? По вашему это не оскорбление на расовой почве? Многоликому? Если мои друзья будут читать все это обо мне - наверное хорошенько посмеются. это оскорбление - примите меры, я отвечать не буду.
Почему этот комментарий не удаляется? Он постоянно использует эту смесь слов — швейцмянцу (швейц)арец - ар(мян)
Это прямое оскорбление в мой адрес. Он даже один раз написал где-то - армянский никчемыш ,имея в виду меня. Вы советуете мне не отвечать? ОК - не буду. Так примите меры, только так можно его остановить.
пару недель назад говорили что я сам себя ставлю лайки - даже не понимают мои мотивы... Теперь когда умные и уважаемые люди на моей стороне - придумал что-то новенькое.
Почему этот комментарий не удаляется? Он постоянно использует эту смесь слов — швейцмянцу (швейц)арец - ар(мян)
многоликому швейцмянцу? По вашему это не оскорбление на расовой почве? Многоликому? Если мои друзья будут читать все это обо мне - наверное хорошенько посмеются. это оскорбление - примите меры, я отвечать не буду.