Генеральный директор «Пари НН» рассказал о состоянии здоровья Марадишвили

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о состоянии здоровья травмированного полузащитника нижегородцев .

Проводим медицинский консилиум, смотрим на его травму, оцениваем, сошёл ли отёк. Если отёк сойдёт, мы обязательно сделаем сегодня МРТ . Если нет, перенесём на завтра.