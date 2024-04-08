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Генеральный директор «Пари НН» рассказал о состоянии здоровья Марадишвили

вчера, 13:40

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о состоянии здоровья травмированного полузащитника нижегородцев Константина Марадишвили.

Проводим медицинский консилиум, смотрим на его травму, оцениваем, сошёл ли отёк. Если отёк сойдёт, мы обязательно сделаем сегодня МРТ. Если нет, перенесём на завтра.

Ранее о состоянии здоровья Марадишвили высказался главный тренер «Пари НН» Сергей Юран.

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07 апреля
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Все комментарии
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 17:39
Нет не срочно, а точно нужно госпитализировать...
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 16:59
Таких людей срочно нужно госпитализировать. Но только МРТ не поможет, нужны все специалисты больницы...
alexgurzan
alexgurzan ответ 6m72vndavm4u (раскрыть)
вчера в 16:14
Т.е. следить пять дней можно, а написать в тег нет?
К тому же, вы не предоставили никаких доказательств, говорить можно всё что угодно.
Прекращайте флуд в теге, уважаемый архитектор.
6m72vndavm4u
6m72vndavm4u ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 16:03
Этот комментарий висел под новостью 5 дней, после чего я потерял надежду. Я не могу каждый раз предупредить.

Армянский никчемыш...) Я уважаемый архитектор и востребован во многих странах Европы. Я представляю статус таких людей, которые это такое пишут

Вот если бы я напишу "русскогнус" - это будет считаться троллингом тоже? Я думаю такой коммент будет удален.
alexgurzan
alexgurzan ответ cc298atvkfss (раскрыть)
вчера в 15:40
Тогда не надо утверждать, что комментарий не удалён.
cc298atvkfss
cc298atvkfss ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 15:35
Это было месяц назад. Я специально не сохраняю такие ссылки. Эти двое - сами знаете кто, даже говорили что им следует поставить мою статую и они сказали это в насмешку и с издевкой. Я это так, не важно. Будьте внимательны. Добра.
alexgurzan
alexgurzan ответ feaemry6z8y2 (раскрыть)
вчера в 15:24
Дайте ссылку на этот комментарий.
feaemry6z8y2
feaemry6z8y2 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 15:22
армянский никчемыш тоже троллинг...))) тот коммент тоже не удален
mgvkdp2kpqj3
mgvkdp2kpqj3 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 15:21
Скрыто но видно, значит я отвечу.
alexgurzan
alexgurzan ответ 72ezqvmec8qa (раскрыть)
вчера в 15:18
Это троллинг, уже скрыто.
72ezqvmec8qa
72ezqvmec8qa
вчера в 15:09, ред.
"Оказывается, определить умного человека очень просто: ставит лайки многоликому швейцмянцу - умный, не ставит - ну значит не от большого ума!

Почему этот комментарий не удаляется? Он постоянно использует эту смесь слов — швейцмянцу (швейц)арец - ар(мян)

Это прямое оскорбление в мой адрес. Он даже один раз написал где-то - армянский никчемыш ,имея в виду меня. Вы советуете мне не отвечать? ОК - не буду. Так примите меры, только так можно его остановить.

пару недель назад говорили что я сам себя ставлю лайки - даже не понимают мои мотивы... Теперь когда умные и уважаемые люди на моей стороне - придумал что-то новенькое.

Почему этот комментарий не удаляется? Он постоянно использует эту смесь слов — швейцмянцу (швейц)арец - ар(мян)

многоликому швейцмянцу? По вашему это не оскорбление на расовой почве? Многоликому? Если мои друзья будут читать все это обо мне - наверное хорошенько посмеются. это оскорбление - примите меры, я отвечать не буду.
e9qhgu8gaj6q
e9qhgu8gaj6q
вчера в 14:18, ред.
    Интерес
    Интерес
    вчера в 13:53
    Когда выясните,тогда и рассказывайте.
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