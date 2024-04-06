Юран сообщил о состоянии получившего травму Марадишвили

1712422631

вчера, 19:57

Главный тренер «Пари НН» рассказал о состоянии здоровья полузащитника , получившего травму на 27-й минуте матча 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:4).

Игрок покинул поле на носилках, на замену вышел .

По предварительному осмотру крестообразные связки у него целые. Но колено «гульнуло». МРТ сделают. Конечно, хочется, чтобы это было ненадолго. Скорее всего, там боковая связка, надо смотреть. Завтра или послезавтра будет точно понятно.

По информации источника, сам футболист сообщил, что пройдёт медобследование в понедельник, 8 апреля. Марадишвили покидал стадион на костылях.