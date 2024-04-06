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Юран сообщил о состоянии получившего травму Марадишвили

вчера, 19:57
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)3 : 4Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о состоянии здоровья полузащитника Константина Марадишвили, получившего травму на 27-й минуте матча 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:4).

Игрок покинул поле на носилках, на замену вышел Никита Ермаков.

По предварительному осмотру крестообразные связки у него целые. Но колено «гульнуло». МРТ сделают. Конечно, хочется, чтобы это было ненадолго. Скорее всего, там боковая связка, надо смотреть. Завтра или послезавтра будет точно понятно.

По информации источника, сам футболист сообщил, что пройдёт медобследование в понедельник, 8 апреля. Марадишвили покидал стадион на костылях.

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Scorp689
Scorp689
вчера в 20:50
Здоровья Константину. Не вовремя травмы приходят...
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 20:01
Желаю Константину здоровья. Колено надо беречь.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:00
Скорейшего выздоравления и удачи в дальнейшем.
Гость
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