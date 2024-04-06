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Помощник главного арбитра получил травму во время матча «Ростов» — «Сочи»

вчера, 20:40
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Помощник главного арбитра матча 23‑го тура РПЛ между «Ростовом» и «Сочи» Дмитрий Чельцов получил травму.

В первом тайме судью на бровке сбил нападающий ростовчан Роналдо. Чельцов потерял равновесие и упал на газон, повредив руку. Первую помощь ему оказали представители медицинского штаба «жёлто-синих».

После паузы в несколько минут арбитр смог подняться на ноги и продолжил работу, отказавшись от замены.

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Все комментарии
Neuron0020
Neuron0020 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:36
https://www.soccer.ru/news/1376038/brayton-end-houv-albion-arsenal

Посмотри комментарий vlad_viet_nam сегодня в 22:40. По твоему, я - болельщик Ливерпуля, могу такое сказать о моем любимом клубе?
Интерес
Интерес
вчера в 22:08
Продолжил,и слава богу.
Futurista
Futurista ответ Neuron0020 (раскрыть)
вчера в 21:38
vlad_kit_ai_ и его 1.5 млрд. аккаунтов)...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:51
Травмоопасная работа и на бровке.
drug01
drug01
вчера в 20:48
Ничего страшного уже выполняет свою работу!
Neuron0020
Neuron0020
вчера в 20:42, ред.
vlad_viet_nam _ это не мой аккаунт.

Когда я отвечаю себе, я делаю это так, чтобы информация снизу поднялась наверх. Мне лень писать то же самое пять раз. Я делаю это для удобства сторонних читателей, чтобы они могли сразу найти правдоподобную информацию, а не листать страницы и путаться. Жаль, что когда появляется тема для обсуждения, говорят не о теме, а концентрируются на других вещах. Наверное, становится неловко.

Это конкурс прогнозов, а не гадание - у кого какой аккаунт.
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