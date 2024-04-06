Помощник главного арбитра получил травму во время матча «Ростов» — «Сочи»

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вчера, 20:40

Помощник главного арбитра матча 23‑го тура РПЛ между «Ростовом» и «Сочи» Дмитрий Чельцов получил травму.

В первом тайме судью на бровке сбил нападающий ростовчан . Чельцов потерял равновесие и упал на газон, повредив руку. Первую помощь ему оказали представители медицинского штаба «жёлто-синих».

После паузы в несколько минут арбитр смог подняться на ноги и продолжил работу, отказавшись от замены.