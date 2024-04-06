Помощник главного арбитра получил травму во время матча «Ростов» — «Сочи»

Помощник главного арбитра матча 23‑го тура РПЛ между «Ростовом» и «Сочи» Дмитрий Чельцов получил травму.
В первом тайме судью на бровке сбил нападающий ростовчан Роналдо. Чельцов потерял равновесие и упал на газон, повредив руку. Первую помощь ему оказали представители медицинского штаба «жёлто-синих».
После паузы в несколько минут арбитр смог подняться на ноги и продолжил работу, отказавшись от замены.
Посмотри комментарий vlad_viet_nam сегодня в 22:40. По твоему, я - болельщик Ливерпуля, могу такое сказать о моем любимом клубе?
Посмотри комментарий vlad_viet_nam сегодня в 22:40. По твоему, я - болельщик Ливерпуля, могу такое сказать о моем любимом клубе?
Когда я отвечаю себе, я делаю это так, чтобы информация снизу поднялась наверх. Мне лень писать то же самое пять раз. Я делаю это для удобства сторонних читателей, чтобы они могли сразу найти правдоподобную информацию, а не листать страницы и путаться. Жаль, что когда появляется тема для обсуждения, говорят не о теме, а концентрируются на других вещах. Наверное, становится неловко.
Это конкурс прогнозов, а не гадание - у кого какой аккаунт.
Когда я отвечаю себе, я делаю это так, чтобы информация снизу поднялась наверх. Мне лень писать то же самое пять раз. Я делаю это для удобства сторонних читателей, чтобы они могли сразу найти правдоподобную информацию, а не листать страницы и путаться. Жаль, что когда появляется тема для обсуждения, говорят не о теме, а концентрируются на других вещах. Наверное, становится неловко.
Это конкурс прогнозов, а не гадание - у кого какой аккаунт.